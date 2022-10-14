ВИДЕО ⟩ Павел Бочаров, он же рэпер Gameboy Tetris: после начала войны в Украине в Эстонии стали говорить по-русски шепотом

Он идеально подошел для этой награды. Говорит по-эстонски, делает музыку, в ноябре 2019 получил эстонское гражданство. Можно сказать, что он преуспевший русский.

Многие из нас поют, если есть настроение. Это и хорошее развлечение, и отдых. Но где же работает 37-летний отец двоих детей Gameboy Tetris? Чем зарабатывает на хлеб? Ведь за кривляния на сцене и за рэп здесь не заплатят таких денег, на которые можно прокормить семью.

«Рэп – это моя работа, я появляюсь на сценах, я шоумен», – смеется артист.

Что говорят родители мужчины о том, что он – рэпер и на работу не ходит?

«Мать поддержала, отец заставлял делать работу, а не веселиться. В какой-то момент они по-другому восприняли то, что я делаю. Моя мать – хореограф, в детстве меня пытались отправить в детский сад, но я плакал, не хотел ходить. Тогда мать меня начала брать с собой на работу, у нее в то время была танцевальная труппа и русский хор. Вместо детского сада я посещал репетиции хора, я сидел, смотрел, потом стало скучно, и начал петь тоже», – вспоминает Бочаров.

Это всё понятно. Но какую бы еще работу Павел мог бы делать помимо чтения рэпа? Тамада, ведущий, диджей, директор Дома культуры, актер... Но что нравится самому Павлу?