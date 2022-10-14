Многие его друзья и знакомые начали употреблять тяжелые наркотики, но он стал настоящей рэп-звездой в эстонском шоу-бизнесе. Родился в Хаапсалу, жил в Ласнамяэ, эстонский выучил лишь после окончания школы. Кто он – загадочный Gameboy Tetris?
ВИДЕО ⟩ Павел Бочаров, он же рэпер Gameboy Tetris: после начала войны в Украине в Эстонии стали говорить по-русски шепотом
Несколько дней назад в эфир программы Reporter вышел сюжет о русском рэпере Gameboy Tetris, который сравнительно недавно получил эстонское гражданство и построил отличную музыкальную карьеру в местном шоу-бизнесе. Награда от президента, всеобщее признание и успех. О подобном многие могут только мечтать, но именно так складывается жизнь популярного русскоговорящего рэпера.
Переводим для вас выпуск программы Reporter, посвященный Павлу Бочарову.
Фестиваль в Таллинне, народ бежит к сцене. Там зажигает Gameboy Tetris, он же Павел Бочаров. Отец двоих детей, актер, музыкант и рэпер.
«Слушайте, здорово, очень классно, что люди даже в воскресенье не сидят дома», – рассказывает рэпер журналистам программы Reporter после концерта.
Розарий президентского дворца в Кадриорге. Глава республики награждает лучших. И получить Орден Белой звезды 5 класса очень здорово. Тот самый Павел Бочаров, поющий про нижнее белье, нарвскую Оксану вместе с Nublu, удостоен вышеупомянутой награды. Ее вручила ему экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Он единственный рэпер в нашей стране, который заслужил данный орден.
«Это для меня большой сюрприз. Я никогда и не думал, что занимаюсь слиянием людей. Но если наградили, значит, так и есть. За слияние людей!», – сказал тогда в интервью Gameboy Tetris.
Президент наградила артиста Орденом Белой звезды за большой вклад в слияние людей. В том смысле, чтобы русские и эстонцы в Эстонии прекрасно ладили и жили.
Он идеально подошел для этой награды. Говорит по-эстонски, делает музыку, в ноябре 2019 получил эстонское гражданство. Можно сказать, что он преуспевший русский.
Многие из нас поют, если есть настроение. Это и хорошее развлечение, и отдых. Но где же работает 37-летний отец двоих детей Gameboy Tetris? Чем зарабатывает на хлеб? Ведь за кривляния на сцене и за рэп здесь не заплатят таких денег, на которые можно прокормить семью.
«Рэп – это моя работа, я появляюсь на сценах, я шоумен», – смеется артист.
Что говорят родители мужчины о том, что он – рэпер и на работу не ходит?
«Мать поддержала, отец заставлял делать работу, а не веселиться. В какой-то момент они по-другому восприняли то, что я делаю. Моя мать – хореограф, в детстве меня пытались отправить в детский сад, но я плакал, не хотел ходить. Тогда мать меня начала брать с собой на работу, у нее в то время была танцевальная труппа и русский хор. Вместо детского сада я посещал репетиции хора, я сидел, смотрел, потом стало скучно, и начал петь тоже», – вспоминает Бочаров.
Это всё понятно. Но какую бы еще работу Павел мог бы делать помимо чтения рэпа? Тамада, ведущий, диджей, директор Дома культуры, актер... Но что нравится самому Павлу?
«Мне нравится творческая работа в театре. Я думаю, что не остался бы без работы», – говорит Tetris.
Павел Бочаров родился в Хаапсалу, в 12 лет переехал в столичный район Ласнамяэ, но эстонский язык он выучил лишь после окончания школы. Павел считает, что это логично, владеть государственным языком страны, в которой живешь. «Но все русские в Эстонии, конечно, так не считают. Русский часто считает, где он живет, там и Россия, бросая сигаретный бычок с балкона на траву перед домом», – добавил свой комментарий ведущий программы.
Павел придерживается того мнения, что отношения между русскими и эстонцами сейчас лучше, чем 15 лет назад, но война в Украине ухудшила эти отношения. Убийство мирных жителей российскими военными в Украине плохо влияет на имидж русского человека в мире. «И в Эстонии по-русски стали говорить тише, зачастую шепотом, русские держатся в тени и не хотят выделяться», – говорит ведущий программы Reporter.
Многие старые знакомые Павла – теперь колющиеся наркоманы. Но артист не пошел по такому пути и находится в отличной форме благодаря музыке.
«Сейчас, думаю, я в хорошей форме. У меня нет в планах останавливаться, но нужно поразмыслить, каким хочу показать себя, каким хочу быть в глазах других людей. Нужны перемены. Это же ужасно, когда тебе 50, а ты молодишься. Не подходит», – считает рэпер.
Где артист получил музыкальное образование?
«Нигде не учился», – сказал рэпер.
Артист считает, что его достижения пока не такие заметные, но надеется, что в будущем он повлияет на жизни людей.
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