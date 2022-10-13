СЕНСАЦИЯ ⟩ Вы должны это услышать! Queen выпустила песню, записанную с Фредди Меркьюри более 30 лет назад

Композиция появилась на стриминговых платформах Apple Music и Spotify, ее также можно услышать на официальном YouTube-канале музыкального коллектива, пишет Fontanka.

Это первая новая песня рок-группы с участием Меркьюри, выпущенная более чем через восемь лет после альбома Queen Forever 2014 года, в который вошли три ранее не звучавшие композиции с участием певца – Let Me In Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More To Life Than This.

«После стольких лет так приятно слышать, как мы все четверо... работаем в студии над отличной идеей песни, которая так и не была реализована... до сих пор», – говорит Брайан Мэй.

«Я счастлив, что наша команда смогла найти этот трек», – добавил гитарист группы Брайан Мэй.

Ранее Мэй и барабанщик Роджер Тейлор в интервью BBC рассказали, что песня была записана во время работы над альбомом The Miracle 1989 года. В это время у певца уже был диагностирован ВИЧ, но он не говорил о болезни публично. Меркьюри скончался в 1991 году в возрасте 45 лет в своем доме в Лондоне из-за бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа.

Группа Queen, состоящая из Меркьюри, Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона, была основана в 1970 году и стала одной из самых продаваемых в мире музыкальных групп, чьи хиты включают Don't Stop Me Now, Under Pressure, Somebody To Love, Another One Bites The Dust, We Will Rock You, I Want To Break Free и Bohemian Rhapsody.