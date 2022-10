СЕНСАЦИЯ ⟩ Вы должны это услышать! Queen выпустила песню, записанную с Фредди Меркьюри более 30 лет назад

Это первая новая песня рок-группы с участием Меркьюри, выпущенная более чем через восемь лет после альбома Queen Forever 2014 года, в который вошли три ранее не звучавшие композиции с участием певца – Let Me In Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More To Life Than This.

Группа Queen, состоящая из Меркьюри, Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона, была основана в 1970 году и стала одной из самых продаваемых в мире музыкальных групп, чьи хиты включают Don't Stop Me Now, Under Pressure, Somebody To Love, Another One Bites The Dust, We Will Rock You, I Want To Break Free и Bohemian Rhapsody.