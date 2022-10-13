«Это действительно жутко!» Ким Кардашян призналась бабушке, что занялась сексом в ее честь

Звезда реалити-шоу 41-летняя Ким Кардашян в новом эпизоде вспомнила подробности своих отношений с 28-летним американским комиком Питом Дэв, пишет Gordonua.

Отношения с Дэвидсоном у Кардашян закончились в августе, но она продолжает о них вспоминать. В новом эпизоде реалити-шоу «Кардашяны» Ким встретилась со своей бабушкой, 88-летней Мери Джо Шеннон и рассказала, что занялась сексом с тогдашним бойфрендом просто возле камина в отеле Лос-Анджелеса.

«Мы сидели перед камином, разговаривали часами, и я подумала: »Моя бабушка сказала мне, что ты действительно живешь, когда занимаешься сексом перед камином«, и поэтому мы занялись сексом перед камином в честь тебя. Я знаю, что это действительно жутко», – рассказала Ким со смехом.