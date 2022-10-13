Днем и ночью осенний Таллинн сказочно красив: яркие снимки города, сделанные на телефон

В октябре всё чаще можно видеть насекомых в квартире, например, божьих коровок на оконных рамах, спасающихся от холода. Эстонская осень не такая, как в странах Южной Европы. Здесь другой воздух, другая погода, другая жизнь. И, конечно же, неописуемая красота, особенно в начале октября, когда листья на деревьях меняют свой цвет на оранжевый, красный их оттенки. Важно не пропустить этот яркий период, потому что в ноябре листвы на деревьях уже практически не будет. Да и темнеет с каждым днем всё раньше и раньше.