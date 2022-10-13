Осень – золотое время года, для кого-то очень любимое, в том числе для великих писателей и музыкантов. Именно в этот период их посещало вдохновение, позволяющее творить. Романтику осени не спутать ни с чем другим. Птицы в это время уже не поют, в воздухе веет осенней прохладой. Той самой, которую родившийся в Эстонии человек тоже помнит и знает с самого детства.
Днем и ночью осенний Таллинн сказочно красив: яркие снимки города, сделанные на телефон
В октябре всё чаще можно видеть насекомых в квартире, например, божьих коровок на оконных рамах, спасающихся от холода. Эстонская осень не такая, как в странах Южной Европы. Здесь другой воздух, другая погода, другая жизнь. И, конечно же, неописуемая красота, особенно в начале октября, когда листья на деревьях меняют свой цвет на оранжевый, красный их оттенки. Важно не пропустить этот яркий период, потому что в ноябре листвы на деревьях уже практически не будет. Да и темнеет с каждым днем всё раньше и раньше.
Лишь в эту прекрасную осеннюю пору можно сделать такие снимки, которые не получатся ни в одно другое время года. Летом нет так много красок, листва у деревьев зеленая, а зимой, если повезет, всё вокруг белым-бело. Весной хорошо фотографировать, как просыпается природа после зимних холодов. А вот сейчас, в октябре, нужно ловить самый яркий момент и делать хорошие фотографии.
Смотрите галерею осеннего Таллинна, сделанную на телефон, вверху новости!