Бежавшая с детьми из Украины на Сааремаа Яна рассказала о жизни и работе на острове

Мы зарегистрировались в Курессааре. Нас приняли знакомые, которые тоже приехали из Украины в Эстонию и работают здесь. Позже я увидела объявление о том, что одна девушка из Эстонии хочет помочь семье из Украины. Так я познакомилась с Хейли Вийлукас и ее семьей, и попала в Лейси, Сааремаа.

Летом я работала в Willa Inga, это гостиничный комплекс, где бывает очень много туристов, и многие, узнав что я из Украины, выражали мне слова поддержки.

Сейчас я работаю в школе в Лейси, куда и пошел учится в 9 класс мой младший сын Артем. К сожалению, Данилу сложнее, он студент Горного коллежа в Украине, и в Эстонии нет такой специальности, но он продолжает учебу онлайн.

Мы с детьми с сентября изучаем эстонский язык, хотя в планах вернуться на родину. Языковой барьер на Сааремаа очень ощутим, но, к счастью, я владею английским и теперь уже знаю несколько новых слова по-эстонски и... вот так и общаемся. Мы подружились с местными жителями, они радушно приняли нас в Лейси. Спасибо им за это,