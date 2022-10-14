Нападение России на Украину изменило жизни десятков миллионов человек и вызвало самую большую волну беженцев со времен окончания Второй мировой войны. Более 50 000 беженцев приехали в Эстонию, в том числе на остров Сааремаа.
Бежавшая с детьми из Украины на Сааремаа Яна рассказала о жизни и работе на острове
На острове с населением около 31 500 человек начали предоставлять убежище бегущим от войны жителям Украины. Среди них оказалась и Яна Шимбуева, которая приехала в Эстонию с сыновьями Данилом (17) и Артемом (13) из города Кривой Рог, Украина, в марте 2022 года.
Их путь был долгим – почти 4 суток. Это первая поездка детей Яны за границу, к сожалению, из-за войны.
До последнего момента Яна не хотела уезжать, но когда с окраины города начали эвакуировать людей и стало известно о происходящем в Буче – всё это не оставило ей выбора и она в один миг собралась и покинула страну.
Почему Эстония?
В прошлом году Яна побывала здесь, и ей очень понравилось эта страна и люди, хотя здесь очень маленький процент людей, которые говорят на доступном Яне языке. Тем не менее, они находят общий язык.
Мы зарегистрировались в Курессааре. Нас приняли знакомые, которые тоже приехали из Украины в Эстонию и работают здесь. Позже я увидела объявление о том, что одна девушка из Эстонии хочет помочь семье из Украины. Так я познакомилась с Хейли Вийлукас и ее семьей, и попала в Лейси, Сааремаа.
Летом я работала в Willa Inga, это гостиничный комплекс, где бывает очень много туристов, и многие, узнав что я из Украины, выражали мне слова поддержки.
Сейчас я работаю в школе в Лейси, куда и пошел учится в 9 класс мой младший сын Артем. К сожалению, Данилу сложнее, он студент Горного коллежа в Украине, и в Эстонии нет такой специальности, но он продолжает учебу онлайн.
Мы с детьми с сентября изучаем эстонский язык, хотя в планах вернуться на родину. Языковой барьер на Сааремаа очень ощутим, но, к счастью, я владею английским и теперь уже знаю несколько новых слова по-эстонски и... вот так и общаемся. Мы подружились с местными жителями, они радушно приняли нас в Лейси. Спасибо им за это,
– говорит Яна.
С приездом в Эстонию сердце Яны всё равно осталось в Украине. Ежедневные мысли о том, что происходит там, что нельзя сидеть сложа руки. Она находила людей, которые помогали украинским военным приобрести машины, передавали гуманитарную помощь в виде медикаментов, турникетов и многого другого из Эстонии. А благодаря организации «Слава Украине» были предоставлены камуфляжные сетки для военных.
Помогали много разных людей, и я всем им благодарна, что они отзывались на мои обращения,
– рассказывает Яна.
В Кривом Роге она работала менеджером проектов в одной компании. Создавать проекты Яне не в новизну, но теперь это уже носит международный формат.
Сейчас, я хочу привлечь внимание к детям – война оставляет ужасный отпечаток на их жизни,
– говорит она.
Благодаря творчеству дети немного отвлекаются от темы войны – они рисуют мирное небо, создают символические изделия национальной тематики и многое другое. Глядя на всё это сразу понятно, о чем они мечтают – жить в мирной свободной Украине.
Беспрецедентная выставка
Сегодня, 14 октября, в школе Лейси прошла выставка «Made in Ukraine Зроблено з любов'ю». На выставке были представлены работы школьников Криворожских школ и детей, которые посещают Дом Культуры «Центральный». Все собранные средства пойдут на поддержку детей пострадавших в войне. Много тех, кто приехал из оккупированных территорий. Им нужно особое внимание.
Руководство школы рассчитывало на то, что выставка продлится некоторое время, однако все детские произведения искусства раскупили за считанные минуты!
Еще точно не известно, какую сумму удалось собрать, но Яна уверена, что речь идет о сотнях евро. Также Яна рассказала, что одну картину и сумку забронировали еще до начала выставки и она лично отвезет их покупателю в Тарту.
Кстати, выставка не просто так проходит именно 14 октября. В этот день в Украине три праздника: Покров день, День казачества и День защитника Украины.
Я хочу выразить благодарность Эстонии и ее жителям за добро, поддержку и, честно, для меня Эстония и эстонцы открылись по-новому. Такая маленькая, но такая радушная страна!
– благодарит Яна всех жителей Эстонии.