Как привлечь удачу на Покров Пресвятой Богородицы и что нельзя делать.
Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь
С Покровом 14 октября завершались все сельскохозяйственные работы, люди готовились к зиме, устраивали шумные народные гуляния и ярмарки.
Женщины обязательно наводили порядки в доме до Покрова 14 октября.
Особое внимание уделяли растопке печи. Считалось, что если на Покров истопить печь яблоней, то всю зиму в доме будет тепло. Веточками яблони и вишни окуривали дом для благополучия и удачи.
Также на Покров пекли блины, и обносили ими углы, чтобы задобрить домового. Вечером устраивали застолья и гулянья. В этот день тоже нужно делать дары бедным и сиротам.
Молодые девушки 14 октября на Покров ходили в церковь. Просили найти хорошего мужа и обрести счастливую семью.
В церкви у Богородицы просили здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви. Если это делать, в течение всего года Богородица оберегает человека, которая у нее в этот день просит помощи, покрывая ее своим покровом.
Что нельзя делать 14 октября Покрова Пресвятой Богородицы
- Нельзя 14 октября работать по дому. Убирать, стирать, шить.
- Нельзя 14 октября долго стоять у плиты и готовить блюда.
- Нельзя 14 октября ругаться, сквернословить, употреблять спиртное.
- Нельзя 14 октября одалживать деньги и просить взаймы.
- Нельзя 14 октября стричь ногти.
Приметы на 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы
- Если на Покрова улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.
- Если дуб и береза на Покрова скинут все листья, то год будет легкий.
- Если первый снег до Покрова выпадет, то зима нескоро придет.
- Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше будут болеть.
- Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.
- Если сыграть свадьбу на Покров, то молодые будут жить душа в душу.