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Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь

Limon.ee
Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь
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Осень. Иллюстративная картинка.
Осень. Иллюстративная картинка. Фото: Shutterstock

Как привлечь удачу на Покров Пресвятой Богородицы и что нельзя делать.

С Покровом 14 октября завершались все сельскохозяйственные работы, люди готовились к зиме, устраивали шумные народные гуляния и ярмарки.

Женщины обязательно наводили порядки в доме до Покрова 14 октября.

Особое внимание уделяли растопке печи. Считалось, что если на Покров истопить печь яблоней, то всю зиму в доме будет тепло. Веточками яблони и вишни окуривали дом для благополучия и удачи.

Также на Покров пекли блины, и обносили ими углы, чтобы задобрить домового. Вечером устраивали застолья и гулянья. В этот день тоже нужно делать дары бедным и сиротам.

Молодые девушки 14 октября на Покров ходили в церковь. Просили найти хорошего мужа и обрести счастливую семью.

В церкви у Богородицы просили здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви. Если это делать, в течение всего года Богородица оберегает человека, которая у нее в этот день просит помощи, покрывая ее своим покровом.

Что нельзя делать 14 октября Покрова Пресвятой Богородицы

  • Нельзя 14 октября работать по дому. Убирать, стирать, шить.
  • Нельзя 14 октября долго стоять у плиты и готовить блюда.
  • Нельзя 14 октября ругаться, сквернословить, употреблять спиртное.
  • Нельзя 14 октября одалживать деньги и просить взаймы.
  • Нельзя 14 октября стричь ногти.

Приметы на 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы

  • Если на Покрова улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.
  • Если дуб и береза на Покрова скинут все листья, то год будет легкий.
  • Если первый снег до Покрова выпадет, то зима нескоро придет.
  • Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше будут болеть.
  • Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.
  • Если сыграть свадьбу на Покров, то молодые будут жить душа в душу.
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