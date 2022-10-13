Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь

С Покровом 14 октября завершались все сельскохозяйственные работы, люди готовились к зиме, устраивали шумные народные гуляния и ярмарки.

Женщины обязательно наводили порядки в доме до Покрова 14 октября.

Особое внимание уделяли растопке печи. Считалось, что если на Покров истопить печь яблоней, то всю зиму в доме будет тепло. Веточками яблони и вишни окуривали дом для благополучия и удачи.

Также на Покров пекли блины, и обносили ими углы, чтобы задобрить домового. Вечером устраивали застолья и гулянья. В этот день тоже нужно делать дары бедным и сиротам.

Молодые девушки 14 октября на Покров ходили в церковь. Просили найти хорошего мужа и обрести счастливую семью.

В церкви у Богородицы просили здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви. Если это делать, в течение всего года Богородица оберегает человека, которая у нее в этот день просит помощи, покрывая ее своим покровом.

Что нельзя делать 14 октября Покрова Пресвятой Богородицы

Нельзя 14 октября работать по дому. Убирать, стирать, шить.

Нельзя 14 октября долго стоять у плиты и готовить блюда.

Нельзя 14 октября ругаться, сквернословить, употреблять спиртное.

Нельзя 14 октября одалживать деньги и просить взаймы.

Нельзя 14 октября стричь ногти.

Приметы на 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы