Как известно, в четверг вечером в кинотеатрах начинают проходить предпремьерные показы фильмов, которые с пятницы входят в репертуар. Портал Limon в рубрике «Кинозал» традиционно знакомит вас с лучшими картинами предстоящего уик-энда.
Новый фильм ужасов пощекочет нервы жителям Эстонии перед Хэллоуином
«Хэллоуин заканчивается»
Заключительная часть перезапущенной франшизы о невероятно жестоком убийце Майкле Майерсе, который разгуливает с гигантским ножом и в белой уродливой маске.
Спустя четыре года после трагических событий, вызванных действиями маньяка-убийцы Майкла Майерса, Лори Строуд живет с любознательной внучкой Эллисон и работает над мемуарами. Лори, которая на протяжении долгих лет позволяла Майклу Майерсу влиять на ее будущее, ведет счастливый и беззаботный образ жизни, освободившись от преследовавших ее страхов. Однако прошлое не отпускает Лори, и, когда в городке происходит ужасный инцидент – убийство маленького мальчика, якобы совершенное молодым парнем по имени Кори Каннингем, героиня должна столкнуться лицом к лицу со злом, разрушающим ее жизнь.
Жанр: ужасы, триллер
Продолжительность: 1 час 51 минута
Актеры: Джейми Ли Кёртис, Уилл Паттон, Кайл Ричардс
Возрастное ограничение: 14+
Трейлер:
«Вершина страха»
Смелая мечта покорить трио самых сложных гор в мире вскоре превращается в ужасающий кошмар для группы друзей.
Группа молодых экстремалов решила покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину, эти двое не намерены отступать. Но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, и теперь экстремальное путешествие превратится в борьбу со смертоносной стихией.
Жанр: драма
Продолжительность: 1 час 55 минут
Актеры: Райан Филлипп, Фредди Торп
Возрастное ограничение: не рекомендован детям до 12 лет
Трейлер:
«Хороший дом»
«Хороший дом» – это история Хильди Гуд – риелтора из Новой Англии и потомком Салемских ведьм, которая обожает вино и свои секреты. Ее разложенная по полочкам жизнь начинает разворачиваться, как только она взгревает романс с любовью школьных дней Фрэнком Гетчеллом и ввязывается опасным образом в безрассудное поведение одного человека. Взгревая давно похороненные чувства и семейные секреты, Хильди несется навстречу расчету с тем одним человеком, которого она десятилетиями избегала – с собой.
Жанр: комедия, драма
Продолжительность: 1 час 42 минуты
Актеры: Сигурни Уивер, Морена Баккарин
Возрастное ограничение: 14+
Трейлер:
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