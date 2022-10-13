Новый фильм ужасов пощекочет нервы жителям Эстонии перед Хэллоуином

«Хэллоуин заканчивается»

Заключительная часть перезапущенной франшизы о невероятно жестоком убийце Майкле Майерсе, который разгуливает с гигантским ножом и в белой уродливой маске.

Спустя четыре года после трагических событий, вызванных действиями маньяка-убийцы Майкла Майерса, Лори Строуд живет с любознательной внучкой Эллисон и работает над мемуарами. Лори, которая на протяжении долгих лет позволяла Майклу Майерсу влиять на ее будущее, ведет счастливый и беззаботный образ жизни, освободившись от преследовавших ее страхов. Однако прошлое не отпускает Лори, и, когда в городке происходит ужасный инцидент – убийство маленького мальчика, якобы совершенное молодым парнем по имени Кори Каннингем, героиня должна столкнуться лицом к лицу со злом, разрушающим ее жизнь.

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительность: 1 час 51 минута

Актеры: Джейми Ли Кёртис, Уилл Паттон, Кайл Ричардс

Возрастное ограничение: 14+

Трейлер:

«Вершина страха»

Смелая мечта покорить трио самых сложных гор в мире вскоре превращается в ужасающий кошмар для группы друзей.

Группа молодых экстремалов решила покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину, эти двое не намерены отступать. Но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, и теперь экстремальное путешествие превратится в борьбу со смертоносной стихией.

Жанр: драма

Продолжительность: 1 час 55 минут

Актеры: Райан Филлипп, Фредди Торп

Возрастное ограничение: не рекомендован детям до 12 лет

Трейлер:

«Хороший дом»

«Хороший дом» – это история Хильди Гуд – риелтора из Новой Англии и потомком Салемских ведьм, которая обожает вино и свои секреты. Ее разложенная по полочкам жизнь начинает разворачиваться, как только она взгревает романс с любовью школьных дней Фрэнком Гетчеллом и ввязывается опасным образом в безрассудное поведение одного человека. Взгревая давно похороненные чувства и семейные секреты, Хильди несется навстречу расчету с тем одним человеком, которого она десятилетиями избегала – с собой.

Жанр: комедия, драма

Продолжительность: 1 час 42 минуты

Актеры: Сигурни Уивер, Морена Баккарин

Возрастное ограничение: 14+

Трейлер: