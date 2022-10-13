«Я владелец карты, и вы не даете мне информацию?» Bolt снял со счета более 250 евро, но отказался раскрыть данные таинственного клиента

Недавно Мартина ждал очень неприятный сюрприз, когда он обнаружил, что с одного из его счетов, связанных с аккаунтом Bolt внезапно исчезло более 250 евро. «У меня есть несколько банковских счетов, и я знал, что у меня есть деньги на этом счете. Затем я вдруг увидел, что на счету всего 12 евро, и что Bolt бронировал деньги каждые десять минут. Я подумал, как это возможно?»