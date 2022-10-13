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«Я владелец карты, и вы не даете мне информацию?» Bolt снял со счета более 250 евро, но отказался раскрыть данные таинственного клиента

Bolt: это запрещено правилами защиты данных
Кристийна Рейманд
«Я владелец карты, и вы не даете мне информацию?» Bolt снял со счета более 250 евро, но отказался раскрыть данные таинственного клиента
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Недавно Мартин обнаружил, что более 250 евро внезапно исчезли с одного из его счетов, связанных с его аккаунтом Bolt. Фото иллюстративное.
Недавно Мартин обнаружил, что более 250 евро внезапно исчезли с одного из его счетов, связанных с его аккаунтом Bolt. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock/kollaaž

Несколько дней назад Мартин обнаружил, что Bolt снял с его счета более 250, хотя сам мужчина не пользовался никакими услугами компании. «Почему такое произошло и как это вообще возможно?» – совершенно сбит с толку Мартин, пишет Elu24.

Недавно Мартина ждал очень неприятный сюрприз, когда он обнаружил, что с одного из его счетов, связанных с аккаунтом Bolt внезапно исчезло более 250 евро. «У меня есть несколько банковских счетов, и я знал, что у меня есть деньги на этом счете. Затем я вдруг увидел, что на счету всего 12 евро, и что Bolt бронировал деньги каждые десять минут. Я подумал, как это возможно?»

266,4 евро исчезали со счета Мартина в SEB. «Я зашел в приложение Bolt, чтобы посмотреть, сняли ли они деньги задним числом. Приложение не показывало никаких поездок или чего-то еще. Моя последняя поездка было 2 октября».

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