«У меня такой стресс, что я едва держусь на ногах», – говорит молодая мать, которая на этой неделе должна похоронить своего пятимесячного сына. Ее сын покинул этот мир внезапно, во сне. Реанимация была безуспешной – ребенок будто-то окаменел, его рука была сжата в кулак…
ШОК ⟩ Мать, за ночь потерявшая пятимесячного сына: я до сих пор не осознала произошедшего
В начале недели в социальных сетях молодая эстонка с большой печалью сообщила, что ее пятимесячный крошка-сын скончался. В своем сообщении женщина отметила, что ее драгоценный ушел в иной мир прямо из кровати.
Мерье, которая написала об этом инциденте в своем блоге, связалась с безутешной матерью: «Женщина рассказала нам, как она ложилась спать – как обычно, между 11 вечера и полуночью. Она положила своего маленького сына рядом с собой, как она делает это каждый вечер, и повернулась спиной, чтобы еще немного посмотреть новости на смартфоне. Как я делаю почти каждую ночь со своим ребенком рядом... потом я заснула».
Когда мать проснулась утром, она не могла понять, почему ребенок так долго спит, ведь обычно он просыпался на ночные кормления. Выяснилось, что рядом с ней лежал безжизненный младенец, который уже давно был мертв. «Она вызвала скорую помощь, которая прибыла и попыталась оживить ребенка. До их приезда она сама пыталась привести в чувство маленького мальчика. Это не помогло – ребенок окоченел, его рука была крепко сжата в кулак... они сказали, что больше ничего не могут сделать», – рассказала Мерье.
Мать рассказала Elu24, что до сих пор не понимает, что произошло. «Я в таком стрессе, что едва могу стоять на ногах», – признается безутешная мать, которая говорит, что изо всех сил старается держаться и быть сильной ради двух других своих детей. «Это так ужасно и грустно думать, что такому чудесному малышу предначертано было жить всего пять месяцев», – говорит она.
Но что такое «смерть в колыбели» и что может ее вызвать?
«СВДС – это синдром внезапной детской смерти или смерти в колыбели, который поражает здорового ребенка в возрасте до одного года внезапно и обычно во время сна. Смерть называется колыбельной, потому что обычно происходит в кроватке или колыбели младенца», – объясняет доктор Бригита Тамм, заведующая женской клиникой Ида-Таллинской центральной больницы.
Хотя причина колыбельной смерти неясна, считается, что она связана с дефектами в тех частях мозга ребенка, которые контролируют дыхание и пробуждение ото сна. Исследователи определили некоторые факторы, которые повышают риск смерти в колыбели. В семьях курильщиков дети чаще умирают от СВДС. А также в семьях, где мама курила во время беременности и/или не находилась под медицинским наблюдением (а значит, врачи не могли вовремя обнаружить внутриутробную гипоксию). Риск повышается, если дети родились недоношенными.
На основании статистических данных, собранных в США в период с 1992 по 2001 год, частота случаев смерти в колыбели составляла от 1,2 до 0,56 на 1000 младенцев.
- 1,6 процента смертей в колыбели происходят в течение первых 24 часов жизни,
- 3-4 процента в первую неделю жизни,
- 12 процентов в первый месяц жизни,
- 90 процентов в первые шесть месяцев.
«Причины обусловлены физическими факторами и факторами сна, некоторые дети больше подвержены риску колыбельной смерти. Риск этого синдрома несколько выше, чем обычно, у недоношенных детей, детей с дефицитом веса при рождении, а также у близнецов», – отмечает Тамм.
Тамм добавляет, что физические факторы также могут сказаться, – это дефекты мозга или генетические факторы. «Дети, родившиеся с низким весом, недоношенные или многоплодные, чаще всего имеют недоразвитые участки мозга, контролирующие дыхание и бодрствование, и поэтому хуже контролируют автоматизм дыхания и сердцебиения», – объясняет доктор.
Респираторные инфекции также могут спровоцировать этот синдром, отмечает доктор Тамм, добавляя, что многие дети, которые покинули этот мир подобным образом, накануне перенесли простуду, которая могла вызвать проблемы с дыханием.