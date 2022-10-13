ШОК ⟩ Мать, за ночь потерявшая пятимесячного сына: я до сих пор не осознала произошедшего

В начале недели в социальных сетях молодая эстонка с большой печалью сообщила, что ее пятимесячный крошка-сын скончался. В своем сообщении женщина отметила, что ее драгоценный ушел в иной мир прямо из кровати.

Мерье, которая написала об этом инциденте в своем блоге, связалась с безутешной матерью: «Женщина рассказала нам, как она ложилась спать – как обычно, между 11 вечера и полуночью. Она положила своего маленького сына рядом с собой, как она делает это каждый вечер, и повернулась спиной, чтобы еще немного посмотреть новости на смартфоне. Как я делаю почти каждую ночь со своим ребенком рядом... потом я заснула».

Когда мать проснулась утром, она не могла понять, почему ребенок так долго спит, ведь обычно он просыпался на ночные кормления. Выяснилось, что рядом с ней лежал безжизненный младенец, который уже давно был мертв. «Она вызвала скорую помощь, которая прибыла и попыталась оживить ребенка. До их приезда она сама пыталась привести в чувство маленького мальчика. Это не помогло – ребенок окоченел, его рука была крепко сжата в кулак... они сказали, что больше ничего не могут сделать», – рассказала Мерье.