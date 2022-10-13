Рот на замок: семь тайн, которые не стоит раскрывать

Первая тайна

Мудрецы советуют ни в коем случае не делиться планами, особенно далеко идущими. Придержите язык, пока не реализуете задуманное. Всякая наша затея по определению далека от идеала. Слабых мест всегда достаточно, даже если они не на поверхности. Однако разрушительный удар по любой из этих точек может прийти в любой момент.

Вторая тайна

Не следует рассказывать о собственной благотворительной деятельности. Благие дела слишком редки в наше время. А значит, и оберегать их следует как зеницу ока. За приличные поступки хвалить самого себя не стоит. Тут же вмешается гордыня и нивелирует любое благо, только что совершенное вами.

Третья тайна

Умные люди считают, что не нужно распространяться о собственной аскетичности. Не рассказывайте всем подряд, как вы ограничиваете себя в самых разных направлениях:

сне;

еде;

отдыхе;

$ексе и так далее.

Физическая аскеза может быть полезной, только идя рука об руку с эмоциональной «подругой».

Четвертая тайна

Лучше промолчите о собственном героизме, мужестве. Одним людям достаются внешние испытания, другим – внутренние. Первые трудности заметны всем. За них человеку дают награду. Преодоление преград внутренних происходит незаметно, поэтому их и не отмечают.

Пятая тайна

Не распространяйтесь о полученном вами духовном знании. У него есть множество различных уровней. Раскрывается оно лишь тому, кто достиг необходимого уровня очищения сознания. Новичок на этом пути, носящий в себе некую истину, торопится поделиться ею. И это главная его ошибка: чересчур высокие духовные познания, не принося человеку никакой пользы и добра, лишь сильнее путают его, а иногда – и вовсе наводят ужас.

Шестая тайна

Не делитесь лишний раз с окружающими домашними конфликтами и прочими подробностями семейной жизни. Следует помнить, что чем менее мы говорим о сложностях в семье, тем она стабильнее и прочнее. Скандалы помогают нам выплеснуть весь негатив, скопившийся во время длительного близкого общения.

Седьмая тайна