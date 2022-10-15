Тринадцать вещей, которые не дают квартире стать по-настоящему уютной

5. Наружная проводка

Наружная электропроводка, как правило, изрядно портит вид стены. Да и отверстия от гвоздиков, которые ее закрепляют, не добавляют красоты. Поэтому если есть возможность спрятать провода в стену, то лучше так и сделать.

6. Застекленные книжные полки

Такие книжные шкафы были очень популярны во времена молодости наших мам и пап. Стекло препятствует оседанию пыли, но на нем быстро появляются пятна и отпечатки рук. Открытые многоярусные полки и удобнее, и выглядят стильно.

7. Искусственные фрукты

Как и искусственные цветы, пластиковые фрукты, даже выполненные с вниманием к деталям, выглядят дешево. И если ставить на стол в гостиной блюдо со свежими фруктами по каким-то причинам не по душе, то освежить пространство можно, например, вазой с сухоцветами, подобранной в тон комнаты.

8. Обувь в беспорядке у входа

Подобная «свалка» у двери с порога вызывает ощущение беспорядка. К тому же обувь в таком случае легко пачкается и быстрее приходит в негодность. Поэтому важно позаботиться об этом. Отличный вариант — органайзер-этажерка для обуви. Она совсем не дорогая и позволяет значительно сэкономить место.

9. Растения в таре из-под пищевых продуктов