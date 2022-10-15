Создать по-настоящему стильный и уютный дом — задача не из легких. Каждый подходит к этому вопросу по-своему. Мы стараемся окружить себя вещами, которые будут и полезными, и порадуют глаз: вставляем в рамки памятные фото, сажаем в горшок растение, украшаем книжную полку красивой статуэткой.
Тринадцать вещей, которые не дают квартире стать по-настоящему уютной
Но временами у нас возникает чувство, словно что-то не то, и нам так не хватает взгляда со стороны, пишет Adme.media.
Мы постарались разобраться, что не дает нашим квартирам стать похожими на обложки дизайнерских буклетов.
1. Пластиковая посуда
Изделия из пластмассы, несомненно, имеют кучу достоинств: они достаточно ударопрочны, легко моются и совсем недорогие. Но и выглядят они соответствующе своей стоимости. К тому же пластик со временем начинает распадаться и выделять летучие вещества, которые могут негативно влиять на наш организм. Намного эстетичнее и выгоднее, например, посуда из керамики или стекла.
2. Открытки на полках
Многим нравилось украшать полки открытками и валентинками. Яркие картинки напоминали о приятном событии, но выбивались из интерьера комнат. А еще открытки помещались между стеклами в шкафах и то вечно падали, то их было не достать обратно. Будем честными: и открытые, и застекленные полки выглядят лучше без разноцветной бумажной атрибутики.
3. Цветастые фоторамки
Яркие, объемные рамки редко когда могут гармонично вписаться в обстановку и зачастую отвлекают внимание от самой фотографии, становясь едва ли не основным элементом. Более удачным решением будет остановиться на спокойной рамке нейтральных оттенков.
4. Музыка ветра
Очень распространенный элемент декора, пришедший к нам из Китая. Музыкальная подвеска не несет в себе практической значимости и во многих случаях лишь отвлекает внимание, а обилие мелких элементов создает впечатление беспорядка. К тому же вещь собирает на себя пыль.
5. Наружная проводка
Наружная электропроводка, как правило, изрядно портит вид стены. Да и отверстия от гвоздиков, которые ее закрепляют, не добавляют красоты. Поэтому если есть возможность спрятать провода в стену, то лучше так и сделать.
6. Застекленные книжные полки
Такие книжные шкафы были очень популярны во времена молодости наших мам и пап. Стекло препятствует оседанию пыли, но на нем быстро появляются пятна и отпечатки рук. Открытые многоярусные полки и удобнее, и выглядят стильно.
7. Искусственные фрукты
Как и искусственные цветы, пластиковые фрукты, даже выполненные с вниманием к деталям, выглядят дешево. И если ставить на стол в гостиной блюдо со свежими фруктами по каким-то причинам не по душе, то освежить пространство можно, например, вазой с сухоцветами, подобранной в тон комнаты.
8. Обувь в беспорядке у входа
Подобная «свалка» у двери с порога вызывает ощущение беспорядка. К тому же обувь в таком случае легко пачкается и быстрее приходит в негодность. Поэтому важно позаботиться об этом. Отличный вариант — органайзер-этажерка для обуви. Она совсем не дорогая и позволяет значительно сэкономить место.
9. Растения в таре из-под пищевых продуктов
Случается, что мы не успеваем вовремя пересадить недавно принесенное домой растение, а потом все откладываем и откладываем это. Стоит ли говорить, что интерьер от этого только проигрывает — такой временный «горшок» может испортить и настроение, и обстановку. Чтобы избежать этого, нужно заранее запастись и землей, и горшком для растения.
10. Разномастные статуэтки
Их дарят, привозят из отпуска, покупают. Они поселяются на полках, занимая и без того небольшое рабочее пространство. Практичнее и намного эстетичнее оставить максимум пару, наиболее подходящую обстановке, и вы удивитесь, как может такая незначительная деталь улучшить общее восприятие комнаты.
11. Тарелки, накрытые тарелками
Хранить еду таким образом и неопрятно, и неудобно. Стеклянный контейнер с герметичной крышкой справится с задачей намного лучше: дольше сохранит еду свежей, не пропустит посторонние запахи и займет куда меньше места в холодильнике. К тому же выбор и форм, и расцветок практически неограничен.
12. Настенные часы-браслет
Это были невероятно модные часы. Встречались в каждой второй (а то и первой) квартире. И громко тикали. Но к современному стилю они имеют отношение очень далекое. Минималистичные круглые и бесшумные часы впишутся почти в любую комнату, не нарушив гармонии.
13. Игрушечный тигр на спинке дивана
В свое время казался настоящей находкой. Детям играть с ним не разрешалось, он был только для красоты. Если спинку вашего кресла все еще украшает этот зверь боевой расцветки, то сейчас самое время с чистой совестью от него избавиться.
Может быть, у вас другое мнение об этих вещах? Чем бы вы дополнили наш список?