Как победить осеннюю хандру: десять советов от психолога

Психотерапевт Джошуа Майлз для издания Counselling Directory сформулировал 10 правил, как поддержать себя и победить осеннюю хандрю. Вот его советы. Использовать можно хоть все одновременно.

Выходите на улицу днем

Многим знакома ситуация: идешь на работу – на улице еще ночь, идешь с работы – уже ночь. И это создает иллюзию общей мрачности мира. Вот почему важно находить возможность хотя бы ненадолго выходить на улицу в течение светового дня. Важно, чтобы этот перерыв на короткую прогулку приходился на пик солнечного света – – это полдень и обеденное время.

Занимайтесь спортом и хорошо питайтесь

Физическая активность помогает нам чувствовать себя более здоровыми, энергичными и активными. Вот почему порой нужно вытащить себя за шкирку на тренировку. Возможно, вылезать из-под теплого пледа на осенний холод будет не слишком приятно, но вознаграждение за эти усилия в виде гораздо лучшего настроения этого стоит.

А наличие сил и желания проявлять физическую активность напрямую связано с качественным питанием. В холодные месяцы нам хочется больше углеводов, но все же придется балансировать их потребление с овощами и фруктами. Постарайтесь найти баланс, и тогда получите не только нужный заряд энергии, но и необходимые витамины и микроэлементы.

Будьте более социально активны