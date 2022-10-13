Такая пасмурная осень, как в этом году, ко всем неурядицам добавляет еще и усиление подавленного состояния из-за нехватки тепла и солнечного света. Серое небо и монотонный стук дождя за окном хорошего настроения не прибавляют. Психологи советуют в осеннее межсезонье быть особенно внимательными к своему состоянию и тщательно заботиться о своем ментальном благополучии.
Как победить осеннюю хандру: десять советов от психолога
Психотерапевт Джошуа Майлз для издания Counselling Directory сформулировал 10 правил, как поддержать себя и победить осеннюю хандрю. Вот его советы. Использовать можно хоть все одновременно.
Выходите на улицу днем
Многим знакома ситуация: идешь на работу – на улице еще ночь, идешь с работы – уже ночь. И это создает иллюзию общей мрачности мира. Вот почему важно находить возможность хотя бы ненадолго выходить на улицу в течение светового дня. Важно, чтобы этот перерыв на короткую прогулку приходился на пик солнечного света – – это полдень и обеденное время.
Занимайтесь спортом и хорошо питайтесь
Физическая активность помогает нам чувствовать себя более здоровыми, энергичными и активными. Вот почему порой нужно вытащить себя за шкирку на тренировку. Возможно, вылезать из-под теплого пледа на осенний холод будет не слишком приятно, но вознаграждение за эти усилия в виде гораздо лучшего настроения этого стоит.
А наличие сил и желания проявлять физическую активность напрямую связано с качественным питанием. В холодные месяцы нам хочется больше углеводов, но все же придется балансировать их потребление с овощами и фруктами. Постарайтесь найти баланс, и тогда получите не только нужный заряд энергии, но и необходимые витамины и микроэлементы.
Будьте более социально активны
Вернемся к теплому пледу. Осенью мы готовы изменять с ним даже самым близким друзьям. А ведь у друзей в гостях кроме пледа может найтись для вас еще и хорошее кино и приятная беседа. Поэтому психолог советует осенью уделять больше времени любимым, близким, семье и даже домашним животным.
Это также позволяет нам контролировать то, насколько сильно мы позволяем изменению времен года влиять на нас или нарушать нашу обычную рутину или интересы. Попробуйте вместе что-нибудь новое и вы почувствуете себя более общительными и оптимистичными. Чувство одиночества сразу отойдет.
Будьте альтруистичными
Любая помощь кому-нибудь близкому или даже незнакомому может улучшить психическое здоровье в холодные месяцы. Это может быть что угодно – от мытья посуды до больших волонтерских проектов. Выберите что-нибудь себе по силам. Это также сближает людей и приносит большую пользу психическому здоровью.
Будьте добрее к себе
Даже если ваше желание никуда не выходить сильнее любых советов, вы все равно можете сделать что-то полезное для своей психики. Просто посвятите время тому, чем вам нравится заниматься на досуге. Это позволит вам почувствовать больше бодрости, счастья и удовольствия от жизни.
Улучшайте свой режим сна
В темную половину года естественно просыпаться менее бодрым. Всему виной нехватка света. И то, что из-за раннего наступления ночи наши тела раньше начинают производить мелатонин, а значит где-то с обеда нас уже клонит в сон. Часто мы боремся с этими большими порциями кофе или компенсируем ощущение невыспанности перееданием, чаще всего вечерним, что мешает нормальному ночному отдыху. Справиться с этим помогает установление четкого графика сна. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время и выделяйте на сон необходимые вам часы.
Ставьте перед собой цели
Чувство триумфа от достижения какой-то важной для себя цели не сравнить ни с чем. Мозг буквально купается в гормонах радости. Воспользуйтесь этим, начните ставить себе цели и методично двигаться к ним. Не обязательно это должно быть что-то сложное, напротив – для начала сгодится вполне достижимая задача. К примеру, дочитать книгу, которую вам подарили на день рождения. Так вы увеличите количество положительных эмоций в своей жизни.
Запланируйте короткие каникулы
Даже краткосрочная смена обстановки может освежить ваши ощущения и подарить яркие эмоции. Поэтому позвольте себе каникулы вне дома. Конечно, было бы хорошо уехать куда-то далеко на неделю или две, но и выбраться в гости на выходные тоже отличная затея. Позвольте себе вырваться из рутины и, как говорится, почувствуйте разницу.
Музыка, искусство и творчество
Музыка – самое доступное из средств по улучшению себе настроения. Просто включите свой любимый летний трек и вы на несколько минут почувствуете себя на пляже под теплым солнцем. Это пассивное наслаждение искусством, которое можно позволить себе практически в любой момент. А можно заниматься творчеством активно – записаться на мастер-класс или пойти в театральный кружок. Это усиливает чувство вовлечённости, причастности и счастья. Подойдет любой способ, к тому же их можно комбинировать.
Посещайте психотерапевта
Разговоры с друзьями – неплохое средство проговорить свои проблемы, но работа над ними с профессионалом поможет быстрее от них избавиться и улучшить качество жизни. Терапевт поможет вам справиться с осенней и зимней подавленностью, а также поработать с вами, чтобы разработать стратегии проживания смены сезонов. Так что осень – прекрасная возможность попробовать, если вы давно хотели, но не решались, пишет OBOZREVATEL.