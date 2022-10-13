В Москве прошел Woman Summit, посвященный гендерному равенству в бизнесе, политике и обществе, организованный Forbes Woman. Среди спикеров форума была известная певица Манижа. Она выступила в рамках секции «Импакт и благотворительность», где обсуждали перспективы российских социальных проектов, направленных на поддержку женщин, пишет spletnik.ru.
Манижа выступила на женском саммите Forbes: «Женщины перестали обращать внимание на остроту своих проблем, видя, что происходит в мире»
Участницы поговорили о поиске финансирования в кризисных условиях, проблемах с соблюдением прав женщин и влиянии текущей ситуации на социальные проекты.
Манижа является основательницей фонда "Силсила", который оказывает помощь мигранткам, беженкам и представительницам восточных культур, столкнувшимся с домашним насилием. Именно эту тему певица затронула на саммите.
«Тема домашнего насилия поутихла с февраля. Женщины перестали обращать внимание на остроту своих проблем, видя, что происходит в мире», — сказала Манижа, имея в виду начало войны в Украине. Тогда певица сразу негативно высказалась о действиях России.
В своем Инстаграме Манижа также поблагодарила организаторов саммита. «Это очень важно и ценно — встретиться всем, кто спасает благотворительность», — написала певица.