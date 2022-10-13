Манижа выступила на женском саммите Forbes: «Женщины перестали обращать внимание на остроту своих проблем, видя, что происходит в мире»

Участницы поговорили о поиске финансирования в кризисных условиях, проблемах с соблюдением прав женщин и влиянии текущей ситуации на социальные проекты.

Манижа является основательницей фонда "Силсила", который оказывает помощь мигранткам, беженкам и представительницам восточных культур, столкнувшимся с домашним насилием. Именно эту тему певица затронула на саммите.

«Тема домашнего насилия поутихла с февраля. Женщины перестали обращать внимание на остроту своих проблем, видя, что происходит в мире», — сказала Манижа, имея в виду начало войны в Украине. Тогда певица сразу негативно высказалась о действиях России.