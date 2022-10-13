В аптеках Эстонии дефицит популярного лекарства. Когда возобновятся поставки?

Для того, чтобы заметить явное отсутствие популярного в Эстонии спрея и капель в нос, достаточно зайти в любую аптеку. Читатель портала Limon.ee посетил несколько ласнамяэских аптек фирмы Südameapteek, но полки со спреем Xymelin, Xymelin Menthol и каплями этого же бренда оказались пустыми. На них расставлены другие аналогичные препараты – Otrivin, Sudafed. Фармацевты и провизоры в один голос заявили: «В стране проблемы с поставками, может, в Эстонии еще и есть где-то аптеки, где этот спрей остался, но у нас его нет. Когда появится – точно не известно», – написал читатель портала Limon.ee в редакцию.

«Да, я могу купить другие капли, но они не оказывают на меня такого же эффекта, как Xymelin. Такое бывает. Ведь все люди разные и кому-то больше подходит именно этот спрей, а кому-то – другой. Когда возобновятся поставки и возобновятся ли? И есть ли еще какие-то лекарства, которые сейчас практически невозможно достать в аптеках Эстонии?» – интересуется читатель.

Популярные лекарства в сезон вирусов и гриппа, в том числе и назальный спрей Xymelin. Cнимок иллюстративный. Фото: Stanislav Moshkov

Мы адресовали данные вопросы Департаменту лекарственных средств Эстонии. Нам любезно ответила специалист бюро по надзору за импортом и экспортом лекарственных средств этого ведомства Стелла Сулаоя.

«Мы действительно испытываем дефицит поставок назального спрея Xymelin, назального спрея Xymelin Menthol и назальных капель Xymelin. Поставки назальных спреев должны возобновиться в ноябре этого года, а назальных капель – в феврале 2023 года. В аптеках доступны другие лекарства с тем же действующим веществом и показаниями к применению.

Дефицит поставок может возникнуть для любого лекарства, но определяющим фактором является заменяемость недостающего препарата и характер заболевания. Нехватка лекарств особенно проблематична, когда нет альтернативного препарата с тем же действующим веществом, и врач вынужден изменить методику лечения пациента, а пациент – ее принять.