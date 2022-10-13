У трех сотрудников гостиничного бара Ateljee помутилось сознание, началась тошнота и резкая головная боль. Полиция предположила, что 50-летняя клиентка заведения распространяла в помещении неизвестное вещество. Дело расследовалось как нападение с отягчающими обстоятельствами, сообщает hs.fi.
Яд или бесовщина? ⟩ Вопиющий случай в Финляндии: официантам стало плохо из-за подозрительной клиентки
Этот вопиющий случай произошел в июле, в августе предварительное расследование было завершено, а дело закрыто из-за недостатка улик. В ходе расследования на территории бара не было обнаружено никаких конкретных веществ, которые могли бы вызвать симптомы отравления. В ходе медицинского обследования работников, в их организме не обнаружили никаких следов подозрительных веществ. Все основывалось лишь на показаниях свидетелей, пишет Elu24.
По данным предварительного расследования, таинственная клиентка заведения показалась подозрительной еще до появления симптомов отравления у работников бара. Персонал описал отчетливый сильный запах вокруг этой женщины.
Дама пришла в ресторан в семь часов вечера и заказала только кофе. Присев за стол, она положила свои вещи на стол. Согласно досудебному отчету, на записи камер видеонаблюдения видно, что перед женщиной лежит пачка пластырей, отдельные пластыри, предмет, похожий на тюбик с приправой и бутылка с напитком.
Женщина смеялась, перебирала эти странные предметы. Она вытерла стол сложенным бумажным полотенцем и положила на него пластыри. Женщина пробыла в ресторане полчаса, и один из пластырей был оставлен на столе.
Персонал сказал, что вокруг женщины был отчетливый сильный запах. Один из сотрудников описал запах как «похожий на ладан», и клиенты ресторана также сообщили о сильном запахе. Однако никто из других клиентов заведения не сообщил о каких-либо симптомах болезни.
Сотрудница, работавшая в тот день за прилавком, рассказала полиции, что женщина бормотала что-то про воздух. Материалы предварительного расследования показывают, что у всех людей, работавших в тот вечер в Ateljee, в течение короткого времени развились серьезные и схожие симптомы.
«Я поняла, что с ней явно что-то не так. Я думала, она выпьет свой кофе и уйдет», – сказала работница, обслуживавшая женщину за стойкой бара.
Первые симптомы отравления у работников появились примерно через 10-15 минут после контакта с женщиной.
«Я чувствовала себя немного странно, это было немного похоже на приступ паники. Сознание было нечетким, хотя способность действовать сохранялась», – описала свое состояние работница.
В то же время о плохом самочувствии сообщил и ее коллега. Официант рассказал полиции, что у него ухудшилось зрение, его тошнило и болела голова.
«Это как на утро после того, как выпил шесть кружек пива», – ярко описал работник свои ощущения полиции.
Другая официантка тоже испытывала аналогичные симптомы. Согласно протоколу допроса женщины, у нее кружилась голова, было затуманено зрение, она с трудом различала окружающую обстановку. Например, работница уронила стакан на пол, хотя думала, что держит его в руках. После того, как симптомы ухудшились, все трое обратилась к менеджеру бара, который приказал закрыть заведение.
Прибывшая на место происшествия полиция оцепила здание полицейской лентой.
На следующий день помимо следователей уголовного розыска на место происшествия прибыла группа TEPO (антитеррористическое подразделение полиции Финляндии) для сбора образцов.
Полиция провела обыск в доме подозреваемой женщины. В ходе обыска не было обнаружено никаких опасных для здоровья или незаконных веществ или химикатов. В образцах, исследованных Центральной уголовной полицией, также не было обнаружено признаков опасных веществ.
Во время допроса женщина упомянула, что у нее с собой был кардамон, и она его добавляла в свой кофе в ресторане. Однако она не смогла дать никаких разъяснений по поводу своего странного поведения или предметов, которые были при ней.
Уникальный бар Ateljee расположен на 12-м этаже гостиницы Solo Sokos Hotel Torni, откуда открывается потрясающий вид на крыши Хельсинки. Его называют «визитной карточкой» ночной жизни финской столицы.