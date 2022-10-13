Яд или бесовщина? ⟩ Вопиющий случай в Финляндии: официантам стало плохо из-за подозрительной клиентки

Этот вопиющий случай произошел в июле, в августе предварительное расследование было завершено, а дело закрыто из-за недостатка улик. В ходе расследования на территории бара не было обнаружено никаких конкретных веществ, которые могли бы вызвать симптомы отравления. В ходе медицинского обследования работников, в их организме не обнаружили никаких следов подозрительных веществ. Все основывалось лишь на показаниях свидетелей, пишет Elu24.

По данным предварительного расследования, таинственная клиентка заведения показалась подозрительной еще до появления симптомов отравления у работников бара. Персонал описал отчетливый сильный запах вокруг этой женщины.

Дама пришла в ресторан в семь часов вечера и заказала только кофе. Присев за стол, она положила свои вещи на стол. Согласно досудебному отчету, на записи камер видеонаблюдения видно, что перед женщиной лежит пачка пластырей, отдельные пластыри, предмет, похожий на тюбик с приправой и бутылка с напитком.

Женщина смеялась, перебирала эти странные предметы. Она вытерла стол сложенным бумажным полотенцем и положила на него пластыри. Женщина пробыла в ресторане полчаса, и один из пластырей был оставлен на столе.

Персонал сказал, что вокруг женщины был отчетливый сильный запах. Один из сотрудников описал запах как «похожий на ладан», и клиенты ресторана также сообщили о сильном запахе. Однако никто из других клиентов заведения не сообщил о каких-либо симптомах болезни.