Пенсионеры из «Отрядов Путина» неоднократно обращались к Путину. На этот раз они обратились ко всему миру по видеосвязи. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ Пенсионеры из «Отрядов Путина» предупредили мир об ужасном
Женщина в ярком пиджаке говорит: "Мы, "отряды Путина", обращаемся ко всему миру. То, что случилось в субботу на Крымском мосту, это прямое террористическое нападение на Россию. Мы не просто так говорим, что этот терроризм нельзя оставлять в покое. Те страны, которые обещают этому президенту, будем говорить, Украины, ни в коем случае не давать никаких ядерных реакторов, никаких бомб и приставок. Полетит вам в какое-то время. Знайте, что так это не пройдет! Этот человек не успокоится на этом. Он хотел напугать Россиию, но нет, с нами это не пройдет».
Другая женщина добавляет: "Мы, "Отряды Путина" считаем режим Зеленского террористическим и предупреждаем все страны: не давайте им снаряды! Они сегодня угрожают нам, а завтра будут угрожать вам. Что им не понравится: мало денег перевели, мало чего поставили, они будут шантажировать вас этой же вашей бомбой. Я имею в виду не просто заряды, а ядерные заряды. В этом вся загвоздка".
Третья женщина просто кричит: "Зеленский - ты террорист".