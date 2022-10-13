ВИДЕО ⟩ Пенсионеры из «Отрядов Путина» предупредили мир об ужасном

Женщина в ярком пиджаке говорит: "Мы, "отряды Путина", обращаемся ко всему миру. То, что случилось в субботу на Крымском мосту, это прямое террористическое нападение на Россию. Мы не просто так говорим, что этот терроризм нельзя оставлять в покое. Те страны, которые обещают этому президенту, будем говорить, Украины, ни в коем случае не давать никаких ядерных реакторов, никаких бомб и приставок. Полетит вам в какое-то время. Знайте, что так это не пройдет! Этот человек не успокоится на этом. Он хотел напугать Россиию, но нет, с нами это не пройдет».