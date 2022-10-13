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Мой человек на все 100 процентов: Муцениеце сняли за поцелуями с известным актером

Limon.ee
Мой человек на все 100 процентов: Муцениеце сняли за поцелуями с известным актером
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Поцелуй. Иллюстративное фото
Поцелуй. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Фанаты полагают, что бывшую жену главного «мажора» страны Павла Прилучного можно поздравить. Предполагаемый возлюбленный Агаты Муцениеце уже успел выступить с многообещающим заявлением, сообщает eg.ru.

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного в 2020 году стал шоком для всех поклонников пары. Вскоре разведенный и счастливый Павел уже ходил под ручку со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, а потом и женился на актрисе Зепюр Брутян. 

Муцениеце с момента развода вплотную занялась своей карьерой. Она охотно рассказывала о рухнувшем браке, но и не забывала продвигать свои новые проекты. Между тем всех интересует, как обстоят дела на личном фронте самой актрисы. И вот выяснилось, что якобы сердце Агаты уже несвободно.

Так, на днях счастливую актрису сняли целующейся со звездой сериала «Реальные пацаны» Владимиром Селивановым, которого поклонники больше знают под именем Вован. Предполагаемые влюбленные провели время в Нальчике. И пока все указывает на то, что артисты встречаются. «Мы с Агатой действительно вместе ездили в Нальчик, от вас ничего не скроешь. Через пару дней сделаем заявление… Я искренне рад нашему знакомству, она — мой человек на все 100%», — интригующе сказал Селиванов.

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