Мой человек на все 100 процентов: Муцениеце сняли за поцелуями с известным актером

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного в 2020 году стал шоком для всех поклонников пары. Вскоре разведенный и счастливый Павел уже ходил под ручку со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, а потом и женился на актрисе Зепюр Брутян.

Муцениеце с момента развода вплотную занялась своей карьерой. Она охотно рассказывала о рухнувшем браке, но и не забывала продвигать свои новые проекты. Между тем всех интересует, как обстоят дела на личном фронте самой актрисы. И вот выяснилось, что якобы сердце Агаты уже несвободно.