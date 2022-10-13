ВИДЕО ⟩ Главный кот Великобритании забавно отогнал лису от резиденции премьер-министра

На видео видно, как кот заставляет лису отойти в кусты, затем настигает ее там, после чего лиса убегает. Спустя короткое время животное попыталось вновь вернуться, но увидев Ларри на том же месте, ретировалось.

Ларри привезли на Даунинг-стрит в 2011 году из приюта. Он стал третьим котом в истории резиденции, который официально занимает пост главного мышелова. С 1989-го по 1997 год на Даунинг-стрит жил кот Хамфри, а в 2007–2008 годах – кошка Сибил. У кота есть своя страница в социальной сети Twitter.