Эстонка на конкурсе красоты в Албании: в один вечер всё вмиг изменилось…

Красотка из Эстонии жалуется, что на конкурсе красоты участницы живут в бешенном темпе. «У меня нет времени даже пообедать в местном ресторане с прекрасным видом на море», – говорит она с улыбкой, рассказывая о своем плотном графике и подготовке к конкурсу.