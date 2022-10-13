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Эстонка на конкурсе красоты в Албании: в один вечер всё вмиг изменилось…

Кетлин Крузе
Эстонка на конкурсе красоты в Албании: в один вечер всё вмиг изменилось…
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Фото: Sirel Saad/Instagram

В албанской Тиране сейчас проходит конкурс красоты The Miss Globe 2022. Белокурая красотка Сирель Саад представляет на нем Эстонию. Девушка выросла в Тюри и окончила Тартускую художественную школу по специальности дизайн и стилистика.

Красотка из Эстонии жалуется, что на конкурсе красоты участницы живут в бешенном темпе. «У меня нет времени даже пообедать в местном ресторане с прекрасным видом на море», – говорит она с улыбкой, рассказывая о своем плотном графике и подготовке к конкурсу.

В конце августа 22-летняя Сирель Саад из Тюри получила титул «Королева красоты Эстонии 2022». «На мгновение я подумала, не мое ли это имя. Я была совершенно онемевшая... это все было похоже на сон», – сказала она после получения ленты.

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