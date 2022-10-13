В албанской Тиране сейчас проходит конкурс красоты The Miss Globe 2022. Белокурая красотка Сирель Саад представляет на нем Эстонию. Девушка выросла в Тюри и окончила Тартускую художественную школу по специальности дизайн и стилистика.
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Эстонка на конкурсе красоты в Албании: в один вечер всё вмиг изменилось…
Эстонка на конкурсе красоты в Албании: в один вечер всё вмиг изменилось…
Красотка из Эстонии жалуется, что на конкурсе красоты участницы живут в бешенном темпе. «У меня нет времени даже пообедать в местном ресторане с прекрасным видом на море», – говорит она с улыбкой, рассказывая о своем плотном графике и подготовке к конкурсу.
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