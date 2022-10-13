ВИДЕО ⟩ В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение

На видео в темное время суток запечатлена надпись в небе над Кремлем.

«Алла, ты лучшая! Мы тебя любим!» – говорилось в этом сообщении.

Где и когда была сделана видеозапись неизвестно, но опубликовав это видео, многочисленные поклонники Примадонны выразили ей поддержку. Сама Пугачева, которая недавно покинула РФ, пока не прокомментировала это послание.

Напомним, 18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее «иноагентом» в РФ после того, как накануне такое определение дали ее мужу Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе «новым президентом РФ», передает gordonua.com.