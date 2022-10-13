ГОРЯЧИЙ ДУЭТ ⟩ Виолончелистка Сильвия Ильвес нашла нового партнера: узнаем, кто же это?

"Тот факт, что мы встретились, - это подарок", - говорит виолончелистка Сильвия Ильвес о своем новом партнере по сцене.

Сильвия и бразильский пианист Самуэль Безерра познакомились в Эстонской академии музыки и театра. "Я окончила университет со степенью бакалавра, а Самуэль - со степенью магистра. В день выпускного я сказал: "О, ты пианист". Именно с этого, по словам Сильвии, начался их зажигательный дуэт.

Виолончелистка признается, что давно мечтала о таком пианисте в качестве партнера по сцене.

Сильвия Ильвес и Самуэль Безерра играют вместе. Фото: Tairo Lutter

Вместе они исполнят латиноамериканскую музыку, или, как говорит сама Сильвия, экзотическую классическую музыку. Первый совместный концерт состоялся 1 октября в Культурном центре Каja. "Наш дуэт приняли хорошо. Мы даже не рассчитывали, что будем играть на бис. Людям нравятся эмоции и страсть. На самом деле, эстонцам близок латиноамериканский стиль и темперамент".

Однако на вопрос, когда же состоится следующий концерт, Сильвия не ответила. "Все только началось, пока не планируется никаких публичных выступлений", - говорит виолончелистка. Она добавила, что собирается за границу. "План состоит в том, чтобы сыграть в Бразилии и Париже", - надеется Сильвия.