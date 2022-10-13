Тамара Глоба назвала самое тяжелое время года в новом 2023 году, которое нужно пережить

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, наиболее сложным периодом в тройке лет, которая сейчас идет (2021, 2022 и 2023) станет год, который вот-вот наступит. Положительные перемены стоит ждать только через 2–2,5 года. Только тогда все немного устаканится и придет в норму.

А если говорить о самом тяжелом периоде 2023-го, то речь идет, как считает астролог, о весне и осени. В это время будет особенно сложно с переездами, путешествиями, так как многие страны могут закрыть границы.