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Мама в твидовом пальто, малыш в бархатном комбезе: Мария Шарапова позирует с подросшим сыном

Limon.ee
Мама в твидовом пальто, малыш в бархатном комбезе: Мария Шарапова позирует с подросшим сыном
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Мария Шарапова
Мария Шарапова Фото: J.M. HAEDRICH

В июле Мария Шарапова впервые стала мамой — у нее родился долгожданный сын Теодор. О появлении малыша теннисистка сообщила лишь спустя две недели. В личном блоге спортсменка поделилась снимком с подросшим наследником, пишет «Стархит».

Мария Шарапова опубликовала фото с трехмесячным сыном, правда, лицо малыша звезда спорта скрыла от общественности. На снимке теннисистка предстала в длинном твидовом пальто и черных сапогах. Наследника молодая мама одела в синий комбинезон. «Мой», — лаконично подписала публикацию 35-летняя Мария, добавив смайлик в форме сердца.

Спортсменка состоит в отношениях с британским миллионером Александром Гилксом. Несмотря на рождение ребенка, пара не спешит официально регистрировать союз. В 2020 году Шарапова завершила карьеру, сказав, что хочет сосредоточиться на других вещах и посвятить себя близким людям. 

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