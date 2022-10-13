Мама в твидовом пальто, малыш в бархатном комбезе: Мария Шарапова позирует с подросшим сыном

Мария Шарапова опубликовала фото с трехмесячным сыном, правда, лицо малыша звезда спорта скрыла от общественности. На снимке теннисистка предстала в длинном твидовом пальто и черных сапогах. Наследника молодая мама одела в синий комбинезон. «Мой», — лаконично подписала публикацию 35-летняя Мария, добавив смайлик в форме сердца.

Спортсменка состоит в отношениях с британским миллионером Александром Гилксом. Несмотря на рождение ребенка, пара не спешит официально регистрировать союз. В 2020 году Шарапова завершила карьеру, сказав, что хочет сосредоточиться на других вещах и посвятить себя близким людям.