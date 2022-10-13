КАК МИЛО! ⟩ Русские парни на улице подарили розу эстонке со словами: «Не все русские ужасные»

10 октября таллиннка Хейе Мари написала в социальных сетях о неожиданной и удивительной ситуации, которая произошла с ней, когда она шла по улице: «Сегодня случилось нечто необычное: два русских молодых человека подошли ко мне на улице и подарили розу (с очень длинным и крепким стеблем). Они сказали, что не все русские - ужасные люди. Они хотили передать это послание первому встречному». Цветок, подаренный женщине, был посланием дружбы и мира.

«Очень трогательный жест. Молодым людям определенно трудно эмоционально справляться с тем, что происходит в мире в наши дни. Я обещала опубликовать их розу на Фейсбуке, чтобы как можно больше людей узнали об их поступке», - говорит Хейе Мари. Так она и сделала.

Подаренная русским парнями роза Фото: Erakogu

«Это были очень симпатичные русские ребята. Сначала они говорили со мной по-русски, потом спросили, на каком языке мне лучше общаться, и один из них перешел на эстонский. Я преподаватель и много общаюсь с молодыми людьми, у меня были и русские студенты, поэтому для меня естественно общаться с русской молодежью, и я действительно желаю им всего хорошего в жизни», - сказала Хейе Мари в интервью Elu24.