Хейе Мари рассказала в соцсетях трогательную историю: она шла по улице, и русские молодые люди подарили ей розу. Послание молодых людей было следующим: "Не все русские - ужасные люди", пишет Elu24.
КАК МИЛО! ⟩ Русские парни на улице подарили розу эстонке со словами: «Не все русские ужасные»
10 октября таллиннка Хейе Мари написала в социальных сетях о неожиданной и удивительной ситуации, которая произошла с ней, когда она шла по улице: «Сегодня случилось нечто необычное: два русских молодых человека подошли ко мне на улице и подарили розу (с очень длинным и крепким стеблем). Они сказали, что не все русские - ужасные люди. Они хотили передать это послание первому встречному». Цветок, подаренный женщине, был посланием дружбы и мира.
«Очень трогательный жест. Молодым людям определенно трудно эмоционально справляться с тем, что происходит в мире в наши дни. Я обещала опубликовать их розу на Фейсбуке, чтобы как можно больше людей узнали об их поступке», - говорит Хейе Мари. Так она и сделала.
«Это были очень симпатичные русские ребята. Сначала они говорили со мной по-русски, потом спросили, на каком языке мне лучше общаться, и один из них перешел на эстонский. Я преподаватель и много общаюсь с молодыми людьми, у меня были и русские студенты, поэтому для меня естественно общаться с русской молодежью, и я действительно желаю им всего хорошего в жизни», - сказала Хейе Мари в интервью Elu24.
Индрек, прокомментировавший этот пост, говорит, что знает много хороших людей русской национальности. Александра прокомментировала, что стигматизация и деление и унижение людей по национальному признаку, к сожалению, широко распространены в Эстонии, и это не только результат продолжающейся войны. «Но именно те честные, чувствительные и культурные русские люди, которые осудили путинский режим более десяти лет назад, протестовали на Болотной площади, сейчас больше всего страдают от жгучего стыда за действия России, и что бы ты ни делал и ни чувствовал, тебя все равно причисляют к мерзким убийцам, и ты будешь страдать от разрушения и »гибели« своей культуры», - пишет Александра.