Певица и актриса Таня Михайлова-Саар опубликовала в Instagram милую фотографию со своим дедушкой, которому исполнилось 95 лет.
Таня Михайлова-Саар опубликовала снимок с дедушкой, которому исполнилось 95!
Таня Михайлова-Саар опубликовала снимок с дедушкой, которому исполнилось 95!
"Дедушке сегодня исполнилось 95 лет", - подписала Таня снимок. Дедушка позирует в бумажной короне, на которой написано Happy Birthday. Похоже, что день рождения дедушки прошел очень весело.
В комментариях люди отмечают, что дедушка выглядит моложаво, лет на 75. И дедушка певицы действительно прекрасно выглядит, видно, что он очень жизнерадостный человек. Поздравляем дедушку с 95-летием и желаем ему здоровья!
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