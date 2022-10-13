Таня Михайлова-Саар опубликовала снимок с дедушкой, которому исполнилось 95!

"Дедушке сегодня исполнилось 95 лет", - подписала Таня снимок. Дедушка позирует в бумажной короне, на которой написано Happy Birthday. Похоже, что день рождения дедушки прошел очень весело.

В комментариях люди отмечают, что дедушка выглядит моложаво, лет на 75. И дедушка певицы действительно прекрасно выглядит, видно, что он очень жизнерадостный человек. Поздравляем дедушку с 95-летием и желаем ему здоровья!