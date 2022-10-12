В выходные в Старом городе Риги молодой человек решил порадовать окружающих необычным акробатическим шоу, однако выбрал он для этого не очень безопасное место. Скорее всего мы никогда не узнаем, что именно сподвигло мужчину к столь экстравагантному перформансу, но в анналах Сети видео теперь точно сохранится.
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ВИДЕО ⟩ Смотри, не твой ли это друг устроил неудачный акробатический перформанс в центре Риги?!
Смотри, не твой ли это друг устроил неудачный акробатический перформанс в центре Риги?!
В минувшие выходные, 8 октября, в половине третьего утра власти заметили в Старом городе Риги мужчину, который вел себя странно. «Он падал под машины, катался по земле и прыгал на столы близлежащих ресторанов быстрого питания, мешая клиентам», - написала полиция Риги на своем аккаунте в YouTube.
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