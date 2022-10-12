ВИДЕО ⟩ Смотри, не твой ли это друг устроил неудачный акробатический перформанс в центре Риги?!

В выходные в Старом городе Риги молодой человек решил порадовать окружающих необычным акробатическим шоу, однако выбрал он для этого не очень безопасное место. Скорее всего мы никогда не узнаем, что именно сподвигло мужчину к столь экстравагантному перформансу, но в анналах Сети видео теперь точно сохранится.