Экс-директор Волочковой рассказала, почему не работает с балериной

Герасимова призналась, что на данный момент у нее нет времени на артистку, поэтому она покинула пост директора Волочковой.

«Я в Сочи, у меня мисс Россия. С Настей уже не работаю, она требует времени, которое я не могу ей уделить, к сожалению», — объяснила экс-директор балерины. Сейчас ее пост занимает 17-летняя крестница Волочковой Элиза.