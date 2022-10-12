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Экс-директор Волочковой рассказала, почему не работает с балериной

Limon.ee
Экс-директор Волочковой рассказала, почему не работает с балериной
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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Sergei Karpukhin

Бывший директор балерины Анастасии Волочковой Светлана Герасимова объяснила, почему больше не сотрудничает с артисткой. Этим она поделилась в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Герасимова призналась, что на данный момент у нее нет времени на артистку, поэтому она покинула пост директора Волочковой.

«Я в Сочи, у меня мисс Россия. С Настей уже не работаю, она требует времени, которое я не могу ей уделить, к сожалению», — объяснила экс-директор балерины. Сейчас ее пост занимает 17-летняя крестница Волочковой Элиза.

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