Участница эстонской версии шоу «Холостячка» светская львица Бригитте Сюзанне Хунт провела послеобеденное время в среду с одним из так называемых принцев телепроекта. Парочка около получала что-то эмоционально обсуждала в автомобиле девушки, после чего недовольный молодой человек вышел из машины, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ Эстонская светская львица вышвырнула холостого принца из своей машины
Эстонская светская львица вышвырнула холостого принца из своей машины
Бригитте Сюзанне Хунт, звезда реалити-шоу «Холостячка», на премьерном пресс-мероприятии намекнула, что нашла своего избранника из 11 принцев. «Вы можете прочитать это в моих глазах, что я его встретила. Вы можете видеть по моему поведению, я спокойна, остепенилась, когда нашла любовь», – намекнула она в видеоинтервью Elu24, добавив, что сейчас довольно трудно молчать.
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