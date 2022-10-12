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ФОТО ⟩ Эстонская светская львица вышвырнула холостого принца из своей машины

Геттер Трумси
Эстонская светская львица вышвырнула холостого принца из своей машины
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Бригитте Сюзанне Хунт 12 октября во второй половине дня вышвырнула мужчину из своей машины.
Бригитте Сюзанне Хунт 12 октября во второй половине дня вышвырнула мужчину из своей машины. Фото: Lugeja foto/Remo Tõnismäe/Elu24 kollaaž

Участница эстонской версии шоу «Холостячка» светская львица Бригитте Сюзанне Хунт провела послеобеденное время в среду с одним из так называемых принцев телепроекта. Парочка около получала что-то эмоционально обсуждала в автомобиле девушки, после чего недовольный молодой человек вышел из машины, пишет Elu24.

Бригитте Сюзанне Хунт, звезда реалити-шоу «Холостячка», на премьерном пресс-мероприятии намекнула, что нашла своего избранника из 11 принцев. «Вы можете прочитать это в моих глазах, что я его встретила. Вы можете видеть по моему поведению, я спокойна, остепенилась, когда нашла любовь», – намекнула она в видеоинтервью Elu24, добавив, что сейчас довольно трудно молчать.

В интервью она неоднократно упоминала, что после шоу у нее есть партнер. Однако до финала «Холостячки» им приходится скрывать свои отношения. Пока Хунт держит имя победителя в секрете, но в социальных сетях уже несколько недель ходят слухи о том, что выбор пал на Хендрика Терраса.

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