ФОТО ⟩ Эстонская светская львица вышвырнула холостого принца из своей машины

Бригитте Сюзанне Хунт, звезда реалити-шоу «Холостячка», на премьерном пресс-мероприятии намекнула, что нашла своего избранника из 11 принцев. «Вы можете прочитать это в моих глазах, что я его встретила. Вы можете видеть по моему поведению, я спокойна, остепенилась, когда нашла любовь», – намекнула она в видеоинтервью Elu24, добавив, что сейчас довольно трудно молчать.

В интервью она неоднократно упоминала, что после шоу у нее есть партнер. Однако до финала «Холостячки» им приходится скрывать свои отношения. Пока Хунт держит имя победителя в секрете, но в социальных сетях уже несколько недель ходят слухи о том, что выбор пал на Хендрика Терраса.