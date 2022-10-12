Галкин: в эти дни тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека

«В эти дни, когда каждое утро начинается со страха открывать новостную ленту, когда тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека, я все чаще встречаюсь с отзывами после концерта, что мои выступления имеют для зрителя психотерапевтический эффект, когда юмор и слово помогают жить и надеяться. Дай бог, чтобы было так», – написал он.