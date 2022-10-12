Эстонию на европейских конкурсах красоты представляют три модели из Таллинна

Конкурсы должны были состояться в других странах, но из-за политической обстановки и в целях безопасности было решено провести их в европейской стране. В конкурсах принимают участие порядка 50 представительниц со всего мира. Финалы конкурсов пройдут уже в эту пятницу, 14 октября.

На конкурсе Mrs Europe 2022 нашу страну представляет модель и бизнес-леди Анна Микконен. На конкурсе Woman of Universe 2022 от Эстонии выступает Евгения Судникович, а в конкурсе Super Model Universe 2022 за титул и корону поборется Анастасия Ромашко.

По словам участницы конкурса «Миссис Европа» Анны Микконен, для нее большая честь представлять нашу страну на этом престижном международном конкурсе. «В прошлом году этот конкурс с успехом прошел в столице Эстонии. «Одной из важных тем, которая поднимается на конкурсе – это форум, посвященный теме насилия. В данное время это очень актуально. Ведь насилие в семье, в близких отношениях и замалчивание этой темы порождает ту самую странную толерантность к этой теме. Любая форма насилия – это насилие, этому не должно быть место в современном мире. Нет ни одной проблемы и вопроса, которые надо решать силой, оружием и войнами», – сказала Анна.

Участницы Woman of Universe 2022 и Super Model Universe 2022 Евгения Судникович и Анастасия Ромашко впервые принимают участие в международных конкурсах, но обе девушки готовы покорить мир и бороться даже за победу.