В столице Болгарии Софии в данный момент проходят сразу три международных конкурса красоты. Эстонию на этих конкурсах представляют успешные модели из агентства Angel Models Agency.
Эстонию на европейских конкурсах красоты представляют три модели из Таллинна
Конкурсы должны были состояться в других странах, но из-за политической обстановки и в целях безопасности было решено провести их в европейской стране. В конкурсах принимают участие порядка 50 представительниц со всего мира. Финалы конкурсов пройдут уже в эту пятницу, 14 октября.
На конкурсе Mrs Europe 2022 нашу страну представляет модель и бизнес-леди Анна Микконен. На конкурсе Woman of Universe 2022 от Эстонии выступает Евгения Судникович, а в конкурсе Super Model Universe 2022 за титул и корону поборется Анастасия Ромашко.
По словам участницы конкурса «Миссис Европа» Анны Микконен, для нее большая честь представлять нашу страну на этом престижном международном конкурсе. «В прошлом году этот конкурс с успехом прошел в столице Эстонии. «Одной из важных тем, которая поднимается на конкурсе – это форум, посвященный теме насилия. В данное время это очень актуально. Ведь насилие в семье, в близких отношениях и замалчивание этой темы порождает ту самую странную толерантность к этой теме. Любая форма насилия – это насилие, этому не должно быть место в современном мире. Нет ни одной проблемы и вопроса, которые надо решать силой, оружием и войнами», – сказала Анна.
Участницы Woman of Universe 2022 и Super Model Universe 2022 Евгения Судникович и Анастасия Ромашко впервые принимают участие в международных конкурсах, но обе девушки готовы покорить мир и бороться даже за победу.
Финал всех трех конкурсов состоится уже в эту пятницу, 14 октября, в 19.00. Следить за ходом конкурсов можно на странице Фейсбук агентства Angel Models Agency. Желаем всем участницам конкурсов успеха!