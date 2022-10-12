Ср, 12.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ Олег Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница

Limon.ee
Олег Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Олег Скрипка.
Олег Скрипка. Фото: Shutterstock

​Фронтмен украинской группы «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка, 11 октября, сообщил в Instagram о гибели своей поклонницы в городе Славянске Донецкой области от обстрелов войсками РФ.

«Девочка Катя погибла в результате вражеских обстрелов в городе Славянск… Просто оставим это видео здесь», – такая подпись сопровождает видео.

В архивном ролике девушка на улице на скрипке исполняет песню «Весна» из репертуара группы «Воплі Відоплясова».

Ключевые слова
Наверх