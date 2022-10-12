Фронтмен украинской группы «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка, 11 октября, сообщил в Instagram о гибели своей поклонницы в городе Славянске Донецкой области от обстрелов войсками РФ.
ВИДЕО ⟩ Олег Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница
Олег Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница
«Девочка Катя погибла в результате вражеских обстрелов в городе Славянск… Просто оставим это видео здесь», – такая подпись сопровождает видео.
В архивном ролике девушка на улице на скрипке исполняет песню «Весна» из репертуара группы «Воплі Відоплясова».
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