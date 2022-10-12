Принц Гарри – так все привыкли называть герцога Сассекского. Оказывается, это возмущает и удивляет внука Елизаветы II, ведь его настоящее имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. Нет, полным именем принц себя называть не требует, но не понимает, почему его зовут Гарри, пишет Супер.
Как на самом деле зовут принца: герцог Сассекский заявил, что не знает, почему его называют Гарри
Как на самом деле зовут принца: герцог Сассекский заявил, что не знает, почему его называют Гарри
Об этом он рассказал во время видеозвонка с победителями премии WellChild Awards. Дело в том, что награда «Вдохновляющий ребенок» досталась 4-летнему Генри Уэйнсому.
«Меня зовут Генри, но все зовут меня Гарри. Я понятия не имею почему», – заявил герцог Сассекский.
Мальчик спросил у принца, как поживают его дети. На что тот ответил: «Арчи очень, очень занят, а Лили учится использовать свой голос, и это здорово».
Ключевые слова