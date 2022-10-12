Как на самом деле зовут принца: герцог Сассекский заявил, что не знает, почему его называют Гарри

Принц Гарри – так все привыкли называть герцога Сассекского. Оказывается, это возмущает и удивляет внука Елизаветы II, ведь его настоящее имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. Нет, полным именем принц себя называть не требует, но не понимает, почему его зовут Гарри, пишет Супер.