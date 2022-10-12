ФОТО И ВИДЕО ⟩ Таллиннское Певческое поле превратится в Страну чудес

Мир фантазий разместится на Певческом поле с морской стороны, где будет построена сказочная страна, сотканная из сотен световых композиций.

Смотрите видео, как будет выглядеть световой фестиваль:

Уникальные скульптуры ручной работы созданы из шелка, некоторые достигают восьми метров в высоту. Главная тема праздника света — герои Алисы в стране чудес и декорации знаменитой сказки: невероятные грибы и растения, сказочные замки и драконы, волшебные часы и бесконечное чаепитие.

Фото: Промо

Тематический парк наполнен мистическими ансамблями растений, птиц и животных. Помимо игровой площадки для детей, будут созданы сказочные фотозоны, а сам парк превратится в волшебный лес благодаря инновационным световым решениям.

Фото: Промо

Звуковые эффекты и музыка, написанная специально для проекта, погрузят посетителей в магическую атмосферу Страны чудес.

Помимо развлекательной программы фестиваля света, также гостей ждет рождественская ярмарка, зона уличной еды, место встречи с Дедом Морозом и парк Тиволи.