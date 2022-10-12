ВИДЕО ⟩ Мужчина избежал смерти в результате ДТП в Вильяндимаа. «Поздравляют со вторым днем рождения»

Автомобилей на дороге Раассила, по словам жителей Вильяндимаа, немного, что заставляет автомобилистов чувствовать себя уверенно и думать, что опасности, приближающейся со встречного направления, скорее всего нет. «Лично я всегда выбираю правую сторону дороги, когда приближаюсь к этому повороту, и это из-за предыдущих инцидентов», – сказал Мартин, попавший в опасную ситуацию.

Он добавляет, что в прошлом у него тоже были такие инциденты, когда лесовозы на большой скорости выезжали из-за поворота со стороны Кярстна и поэтому выезжали на середину дороги и даже на встречную полосу. К счастью, на этот раз ничего не произошло, и водитель остался цел и невредим. «Кроме того, это был настоящий шок, и многие поздравляют меня со вторым днем рождения», – сказал мужчина.