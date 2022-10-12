ВИДЕО ⟩ Мужчина избежал смерти в результате ДТП в Вильяндимаа. «Поздравляют со вторым днем рождения»

На восьмом километре дороги Раассилла в Вильяндимаа участников дорожного движения удивляет крутой слепой из-за деревьев поворот. «Уверен, что я не единственный человек, который испытал это», – говорит Мартин, который недавно чудом избежал смерти на том участке дороги, пишет Elu24.
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Мужчина избежал смерти в результате ДТП в Вильяндимаа. «Поздравляют со вторым днем рождения»
Автомобилей на дороге Раассила, по словам жителей Вильяндимаа, немного, что заставляет автомобилистов чувствовать себя уверенно и думать, что опасности, приближающейся со встречного направления, скорее всего нет. «Лично я всегда выбираю правую сторону дороги, когда приближаюсь к этому повороту, и это из-за предыдущих инцидентов», – сказал Мартин, попавший в опасную ситуацию.
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