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ВИДЕО ⟩ Мужчина избежал смерти в результате ДТП в Вильяндимаа. «Поздравляют со вторым днем рождения»

Добавлен комментарий Департамента полиции и погранохраны
Крислин Метсанурм
, Летний репортер Elu24
Мужчина избежал смерти в результате ДТП в Вильяндимаа. «Поздравляют со вторым днем рождения»
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Скриншот видео.
Скриншот видео. Фото: Kuvatõmmis videost

На восьмом километре дороги Раассилла в Вильяндимаа участников дорожного движения удивляет крутой слепой из-за деревьев поворот. «Уверен, что я не единственный человек, который испытал это», – говорит Мартин, который недавно чудом избежал смерти на том участке дороги, пишет Elu24.

Автомобилей на дороге Раассила, по словам жителей Вильяндимаа, немного, что заставляет автомобилистов чувствовать себя уверенно и думать, что опасности, приближающейся со встречного направления, скорее всего нет. «Лично я всегда выбираю правую сторону дороги, когда приближаюсь к этому повороту, и это из-за предыдущих инцидентов», – сказал Мартин, попавший в опасную ситуацию.

Он добавляет, что в прошлом у него тоже были такие инциденты, когда лесовозы на большой скорости выезжали из-за поворота со стороны Кярстна и поэтому выезжали на середину дороги и даже на встречную полосу. К счастью, на этот раз ничего не произошло, и водитель остался цел и невредим. «Кроме того, это был настоящий шок, и многие поздравляют меня со вторым днем рождения», – сказал мужчина.

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