Сыновей с этими именами отцы никогда не любят по-настоящему

Сколько уже раз психологи говорили о том, как важно ребёнку внимание обоих родителей. Если девочке мать не уделяет достаточно времени, она всю жизнь чувствует себя одинокой. А если отец не будет искренне любить и заботиться о мальчике, во взрослом возрасте парень вполне может превратиться в тирана или одиночку. Сыновья с какими именами обычно не удостаиваются настоящей привязанности папы?

Ростислав

Носителя имени Ростислав можно охарактеризовать как крайне любвеобильного и ласкового. Мужчине зачастую бывает мало внимания только одной девушки в своём окружении, поэтому Ростислав спокойно заводит отношения на стороне или изменяет. Неутолимая жажда постоянно быть в центре женского внимания идёт из детства, из-за поверхностных отношений с отцом. Если мужчина не принимает должного участия в воспитании ребёнка, опеку над маленьким Ростиславом берут родственницы. Привыкший с младых лет быть в женской компании, взрослый носитель этого имени повторяет детские сценарии поведения снова и снова.

Денис