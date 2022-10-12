Во вторник, 11 октября, в Тель-Авиве прошел концерт Земфиры, который посетила Алла Пугачева. Певица опубликовала снимок в своих социальных сетях, пишет RUS TVNET.
«Мы обе певицы нашей страны»: Пугачева посетила концерт Земфиры
А также поделилась, что сказала ей Пугачева после концерта:
«Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребёнок на сцене. А я хочу в ответ сказать – вы крутая. Безусловная величина, неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны».
Зрители смогли заснять Аллу Пугачеву. На видео звезда находится в прекрасном расположении духа, танцует и общается с Ренатой Литвиновой.
Рената Литвинова, подруга Земфиры, тоже показала общий снимок двух певиц, который подписала: «Две звезды. После концерта».
Ранее стало известно, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль.
СМИ сообщают, что родные Аллы Пугачевой тоже уехали из России. Сообщается, что Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии и Эстонии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий.
Позже Максима Галкина внесли в список «иноагентов» в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки «иностранных агентов».