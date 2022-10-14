Как сложилась судьба «Мисс Эстония-2012» Натальи Корнейчик и почему она переросла модельный бизнес

Судьбоносная конференция

– Вести эту конференцию три дня, с 9 утра до 8 вечера. Быть единственной соведущей. И я должна была также рассказать о себе и своей стране, потому что у нас в Эстонии 10 компаний-юникорнов или единорогов, стартапов, которые получили рыночную оценку стоимости в один миллиард долларов и выше. И я должна была представить Эстонию, рассказать, что это за страна, про наше крутое дигитальное сообщество. Непростая была задача. И всё это на английском. И там нельзя что-то ляпнуть перед такой публикой. После интервью я сама себя спрашивала: уверена ли я в себе? Я понимала, если опозорюсь, то на всю Эстонию. Я вернулась в Мексику и посвятила три месяца подготовке к форуму. Взяла в помощь наставника по технике публичного выступления, которая работала с политикам и актерами. Было сложно. Полностью шло перестроение интонации, потому что в испанском и английском она разная. Я написала все речи и прилетела в Лондон. Я себе даже не представляла масштаба этого форума, проходившего в отеле Four Seasons. Я хорошо помню первую секунду, когда я вошла в гигантский конференц-зал, где много людей и камер... Оробела. Об одном думала – чтобы не опозориться, не запнуться. Моя презентационная речь была хорошей, все аплодировали. Мне было приятно еще и потому, что я пришла из мира моды. Хочу я этого или не хочу, но мой модельный опыт всегда будет в моей биографии. И поэтому некоторые смотрели на меня с недоверием: ну, посмотрим, как эта девочка-модель что-то сможет сделать. Особенно с женской стороны чувствовалось такое недоверие: они все такие серьезные, смогли сделать крупные состояния. И у меня всё получилось, и некоторые участницы подходили ко мне и хвалили. Даже ведущий BBC отметил мой хороший английский и умение на неродном языке вести серьезное мероприятие.