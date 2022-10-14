Участница международных конкурсов красоты Наталья Корнейчик родилась в Эстонии. Уже шесть лет живет почти на краю света. 20-миллионный Мехико-Сити стал ее домом, где она чувствует себя уютно. Наталья выучила испанский для работы на телевидении, и говорит на этом языке так, как мексиканцы, снимается в рекламных роликах и планирует свое будущее в этой стране загадочной цивилизации майя.
Как сложилась судьба «Мисс Эстония-2012» Натальи Корнейчик и почему она переросла модельный бизнес
С тех пор как Наталья Корнейчик стала в 2012 году «Мисс Эстония», она долго на родине не задерживается. Титул и участие в конкурсе «Мисс Вселенная» открыли для нашей красавицы многие двери: Наталья сразу же получила контракт с миланским модельным агентством и уехала работать в итальянскую столицу моды, затем волею случая оказалась в Мексике.
Как сложилась судьба Натальи Корнейчик, о которой писали почти все СМИ Эстонии чуть ли не каждый день 10 лет назад? Как она попала на мексиканский телеканал Televisa, став там первой и единственной эстонкой, о жизни в Мексике, землетрясениях, работе на престижном лондонском форуме, нарокартелях и планах на будущее Наталья рассказала в интервью порталу Limon.ee.
Идеальная телевизионная внешность
– Я и не думала, что буду там жить. В 26 лет приехала на съемку видеоклипа для компании по производству одежды. Мы снимали в Мехико три недели, и мне стали говорить, чтобы я сходила на интервью на телеканал и оставалась, так как телевизионный опыт у меня был – я работала на телевидении в Америке и Азии, моделью я тоже работала, участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная», поездила достаточно по всему миру. Как я попала на телевидение? Я ни слова не говорила по-испански, но меня убедили, что у меня латиноамериканский типаж, и этот факт стал решающим. Я пошла. И это было смешно, потому что все продюсеры и директора каналов не говорили по-английски, но все слушали, притворяясь, что меня понимают, когда я час рассказывала о себе на английском. Я ушла и забыла. И через две недели мне пришло письмо с предложением одного эксперимента. Они, то есть телевидение, будут давать мне уроки испанского, я прохожу культурную подготовку и по политической корректности, и если я через полгода заговорю на испанском, то меня берут работать на телеканал.
Я четыре месяца сомневалась, это же край света! Родители были в шоке. Потом расценила это предложение как вызов. Уроки мне оплачивали, и я решила попробовать, но жить там в планы все еще не входило.
Я стала учиться в телевизионной школе на телеведущую. Там всё пишется с одного кадра, даже серьезные и длинные интервью. Есть телесуфлер – бегущая строка, а есть вариант, когда тебе в ухо вставляют наушник. Это ад. Если это не твой родной язык, то очень сложно слушать и моментально повторять. Это был не мой конек, читать с телесуфлера легче.
Были уроки испанского, уроки произношения, уроки акцента, и уроки телесуфлера. У меня было 6 разных учителей. И я поняла, как надо учить чужой язык. Хорошо, когда несколько разных учителей тебе его преподают, так как у всех разный подход и произношение, и да, можно выучить за полгода. Я заговорила на достаточно хорошем уровне.
Как учила испанский?
– По ночам зубрила?
– Первое, что мне лингвист-тренер сказал – прекратить говорить на каком-то другом языке. Вообще. Я перестала говорить с друзьями на английском и начала общаться на ломаном испанском, лишь иногда вставляя английские слова. Вначале они мне отвечали на английском, а потом, понимая, что я серьезно настроена, на испанском. Я не всегда всё понимала, но учила. И второй совет помог. Что надо сделать? Надо выбрать любимый сериал, вначале посмотреть на русском с испанскими титрами, потом, буквально минут через 20, на испанском с русскими титрами. Идет подсознательное запоминание. Я выбрала сериал «Друзья». Было легко запоминать фразы, там много веселых сцен, и я помнила многие сцены очень хорошо. Плюс шли постоянные чтения – вслух и громко. И был учитель, который слушал меня и выправлял акцент. Всё в комплекте дало результат. Я была уверена, что не справлюсь, и думала попросить больше времени. Но просушивание на испанском языке я сдала и осталась в Мехико работать на телевидении.
– Знаю, что ты в этом году вела бизнес-конференцию в Лондоне.
– Это мой самый большой и политический проект, не связанный с Мексикой, и мне немножко обидно, что в Эстонии никто не писал об этом. Со мной связалась одна компания, которая занимается организацией экономических и политических форумов в Лондоне. Меня нашли через LinkedIn и пригласили на интервью. И всё совпало: я как раз летела в Европу через Лондон.
– Тебе объяснили, чем ты их привлекла?
– Сразу сказали. Необычный профиль: я родом из Эстонии, но живу в Мексике, говорю на эстонском, английском, испанском, итальянском, русском, у меня есть телевизионный опыт. Со мной провели интервью, спрашивали про политические и культурные интересы. Конференция была посвящена глобальному расширению бизнеса, когда я увидела, сколько спикеров там и какого уровня участники… Например, министр инвестиций Саудовской Аравии, члены парламента Великобритании, выдающиеся бизнесмены, работающие вместе с Цукербергом.
Судьбоносная конференция
– В чем заключалась твоя задача?
– Вести эту конференцию три дня, с 9 утра до 8 вечера. Быть единственной соведущей. И я должна была также рассказать о себе и своей стране, потому что у нас в Эстонии 10 компаний-юникорнов или единорогов, стартапов, которые получили рыночную оценку стоимости в один миллиард долларов и выше. И я должна была представить Эстонию, рассказать, что это за страна, про наше крутое дигитальное сообщество. Непростая была задача. И всё это на английском. И там нельзя что-то ляпнуть перед такой публикой. После интервью я сама себя спрашивала: уверена ли я в себе? Я понимала, если опозорюсь, то на всю Эстонию. Я вернулась в Мексику и посвятила три месяца подготовке к форуму. Взяла в помощь наставника по технике публичного выступления, которая работала с политикам и актерами. Было сложно. Полностью шло перестроение интонации, потому что в испанском и английском она разная. Я написала все речи и прилетела в Лондон. Я себе даже не представляла масштаба этого форума, проходившего в отеле Four Seasons. Я хорошо помню первую секунду, когда я вошла в гигантский конференц-зал, где много людей и камер... Оробела. Об одном думала – чтобы не опозориться, не запнуться. Моя презентационная речь была хорошей, все аплодировали. Мне было приятно еще и потому, что я пришла из мира моды. Хочу я этого или не хочу, но мой модельный опыт всегда будет в моей биографии. И поэтому некоторые смотрели на меня с недоверием: ну, посмотрим, как эта девочка-модель что-то сможет сделать. Особенно с женской стороны чувствовалось такое недоверие: они все такие серьезные, смогли сделать крупные состояния. И у меня всё получилось, и некоторые участницы подходили ко мне и хвалили. Даже ведущий BBC отметил мой хороший английский и умение на неродном языке вести серьезное мероприятие.
– Что ты сейчас делаешь в Мексике?
– Модельный бизнес я переросла, рекламные фотосъемки мне не доставляет удовольствия, хотя до сих пор соглашаюсь на видеосъемки, связанные с рекламой одежды. Не хочу больше участвовать в спортивных проектах. Это как клеймо на всю жизнь. Девочки, которые начинают там работать, остаются надолго. Хочется быть там, где твой голос что-то значит, где ты можешь доставить какое-то сообщение и быть услышанной. Так что, буду менять сферу деятельности. Мексика – страна с большими проблемами, там нет структурной помощи престарелым людям. Моя идея, которая понравилась некоторым мексиканским политикам, и они согласились помочь, – создание Фонда помощи одиноким людям в возрасте. Как говорится, чтобы изменить мир, надо начинать с маленьких шажков.
О красоте и моде
– Как одеваются мексиканки?
– Очень ярко. Представительницы высшего общества очень скромно, никакой эротики. Для меня как человека, долго жившего в Милане, черный – единственно возможный цвет, а в Мексике всё пестрое, нет европейских коротких брючек и декольте. Но если мы спустимся на социальную ступеньку ниже, то увидим красные губы, глубокие декольте, одежду, которая обтягивает пятую точку. Довольно откровенно. Туристы, конечно, выделяются. Американцы ходят в рестораны в шлепках. Над ними все всегда смеются, но бесполезно. За последние пять лет в Мексике расцвел модельный бизнес. Появилось много брендов, рекламные бюджеты, чтобы хорошо заплатить за съемку девочке из Европы. Много талантливых фотографов сегодня работает в Мексике, американские бренды тоже снимают рекламу у нас, потому что это дешевле. Когда я приехала, европеек было очень мало. Сегодня в центре Мехико-сити они везде. Они привезли и свою моду: черная кожаная куртка, шорты и худенькие ножки. Все понимают, что это девочки-модели.
– Часто трясет?
– Это просто мистика. Самое большое землетрясение в истории произошло 19 сентября 1985 года. В 2017 году я уже жила там, в этот же день трясло снова. Была учебная тревога, всем нужно было выйти из домов, шла минута молчания в память погибших в прошлых землетрясениях, потом все мы возвращались обратно. И когда я поднялась к себе в квартиру, то сирена завыла снова – началось настоящее землетрясение. Я на всю жизнь запомню тот день. Я жила на 16 этаже, почти зашла в душ и вижу, что стекло начинает ходуном ходить. Здание же сейсмоустойчиво и поэтому гнется при землетрясении, и чем ты выше, тем больше ощущается. Потом телевизор полетел в меня, я увернулась и в одном полотенце побежала на улицу. Страшно было смотреть, как трескаются стены зданий. Но говорят, когда падают стены – это ничего, а когда падают стекла, то, скорее всего, здание упадет. И я думала: только бы окна не треснули.
И в этом году снова было достаточно сильное землетрясение 19 сентября, когда я летела в Европу. Мистика! Мехико-сити тряхнуло неслабо. Думаю, наверняка в квартире что-то попадало и разбилось. Может, это всё проклятия майя? Мексика уже начала готовиться к следующему 19 сентября.
– Насколько хорошо развита индустрия красоты и косметология?
– Вся ботокс-культура очень развита в Латинской Америке и Мексике. У нас также популярна альтернативная косметика и медицина – использование трав, крема на натуральной основе, разные массажи, например, камнями, найденными около пирамид. Девушки красятся ярко – красные губы и черные тени обязательны. Многие ходят колоть ботокс, филеры. Всё дешево. Я ни разу не пробовала, цен не знаю. Подружка говорила, что Мексика по соотношению цены и качества – лучшее место на Земле для косметологических процедур. Пластические операции делаются на высшем уровне, просто рай по цене и качеству.
– В Мексике представлены все известные европейские бренды?
– Не все, поэтому богатые мексиканки шопинг в Мексике не устраивают – дешевле слетать в Европу. Очень любят бренды Carolina Herrera и Michael Kors, они производит специальные коллекции для Мексики. Одежда Guess абсолютно по-другому выглядит, есть линии для любого возраста. Люксовые бренды – это, конечно же, Chanel и Louis Vuitton. Есть и мексиканские люксовые бренды, стильные и красивые, например, Lorena Saravia.
– Вышла бы замуж за мексиканца?
– Сложно было бы жить. Из-за культурной разницы. В Мексике процветает мачизм. Мужчина всегда прав, женщине не разрешается работать на высокопоставленных должностях.
– Есть наркокартели, как в Колумбии?
– Они уже все в Мексике. Должна признать, они никогда не исчезнут, это часть ДНК. Как бы ни боролись. Последние два сезона фильма «Наркос» рассказывают про Мексику. Я смотрела и была шокирована: я знаю некоторых дедушек и родителей своих знакомых, о ком шел сериал. Они существуют реально – и люди, и ситуации.
– Культ Пабло Эскобара тоже присутствует?
– В Мексике нет, поскольку свои эскобары имеются. Но есть очень дорогой и популярный 5-звездный отель на элитном курорте Тулуме – это бывшая резиденция Пабло Эскобара, где он жил, когда был в бегах. Кто-то сделал очень хороший маркетинговый ход, переделав дом под отель.
– Где ты покупаешь одежду?
– Мне нравятся маленькие мексиканские бренды, которые продают вещи в единичном экземпляре. В основном покупаю в Милане или онлайн. В Эстонии не покупаю – здесь всё очень однотипное. Сложно найти хорошую вещь.
– Кто из эстонских дизайнеров нравится?
– Отмечу Оксану Тандит. Она была первым дизайнером, в чьем показе я участвовала в возрасте 15 лет на Elite Model Look, с этого всё и началось. Оксана была единственным дизайнером, кто помог мне собрать гардероб для достойного представления Эстонии на конкурсе «Мисс Вселенная».