«Ко мне ворвались с обвинениями, что моя собака нападала на других людей и собак», – рассказывает 91-летняя Веэра, которая борется в суде за то, чтобы просто вернуть своего четвероногого друга, пишет Elu24.
Для подписчиков
Все из-за возраста? ⟩ У 91-летней жительницы Таллинна отобрали собаку, а саму ее насильно увезли в больницу
У 91-летней жительницы Таллинна отобрали собаку, а саму ее насильно увезли в больницу
У Веэры, 91-летней жительницы Таллинна, в жизни было четыре очаровательных немецких овчарки, которых она воспитывала со щенячьего возраста.
Ключевые слова