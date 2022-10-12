Все из-за возраста? ⟩ У 91-летней жительницы Таллинна отобрали собаку, а саму ее насильно увезли в больницу

«Я давно поняла, что собаки лучше, чем люди. Они искренне счастливы, когда я прихожу домой. Когда мой муж был еще жив, он сказал мне, что я люблю собак больше, чем его. Что мне делать, если мужчины из-за этого не хотят со мной встречаться?» – говорит неисправимая оптимистка Веэра. Всю жизнь она была заводчицей, очень любит собак и хочет иметь их даже в своем почтенном возрасте. Последнюю из ее овчарок отняли, когда насильно вторглись к Веэре дом.