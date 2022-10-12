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Все из-за возраста? ⟩ У 91-летней жительницы Таллинна отобрали собаку, а саму ее насильно увезли в больницу

Limon.ee
У 91-летней жительницы Таллинна отобрали собаку, а саму ее насильно увезли в больницу
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Веера и Лооре
Веера и Лооре Фото: Taavi Sepp

«Ко мне ворвались с обвинениями, что моя собака нападала на других людей и собак», – рассказывает 91-летняя Веэра, которая борется в суде за то, чтобы просто вернуть своего четвероногого друга, пишет Elu24.

У Веэры, 91-летней жительницы Таллинна, в жизни было четыре очаровательных немецких овчарки, которых она воспитывала со щенячьего возраста.

«Я давно поняла, что собаки лучше, чем люди. Они искренне счастливы, когда я прихожу домой. Когда мой муж был еще жив, он сказал мне, что я люблю собак больше, чем его. Что мне делать, если мужчины из-за этого не хотят со мной встречаться?» – говорит неисправимая оптимистка Веэра. Всю жизнь она была заводчицей, очень любит собак и хочет иметь их даже в своем почтенном возрасте. Последнюю из ее овчарок отняли, когда насильно вторглись к Веэре дом.

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