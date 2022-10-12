Двоюродный брат убитого полицейского: приговор мог быть вынесен на месте

«Этот свинец, погасивший свечу жизни комиссара Марта Лаана, эта пуля попала в каждого гражданина Эстонской Республики», – сказал президент Леннарт Мери весной 1996 года, когда был похоронен комиссар полиции Ласнамяэ Март Лаан. Хотя со дня смерти мужчины прошло уже 26 лет, старая рана близких Лаана снова кровоточит.

48-летний Ромео Калда, известный как убийца полицейского, провел в тюрьме более 26 лет, и по эстонским законам этого достаточно, чтобы освободить его условно. Так постановил Вируский уездный суд, отметив, что ему есть куда идти и риск новых преступлений снизился. Суд считает, что освобождение Калда было бы значительно эффективнее тюремного заключения.