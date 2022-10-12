«Больше там никого не было, только полицейские. Приговор мог быть вынесен на месте – расстрелять», – говорит Теэт Корстен, двоюродный брат убитого в 1996 году комиссара полиции Марта Лаана, в программе Täistund. По словам мужчины, освобождение из тюрьмы Ромео Калда, убившего Лаана, оскорбляет чувство справедливости эстонцев, пишет Elu24.
Для подписчиков
Двоюродный брат убитого полицейского: приговор мог быть вынесен на месте
Двоюродный брат убитого полицейского: приговор мог быть вынесен на месте
«Этот свинец, погасивший свечу жизни комиссара Марта Лаана, эта пуля попала в каждого гражданина Эстонской Республики», – сказал президент Леннарт Мери весной 1996 года, когда был похоронен комиссар полиции Ласнамяэ Март Лаан. Хотя со дня смерти мужчины прошло уже 26 лет, старая рана близких Лаана снова кровоточит.