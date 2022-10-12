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Двоюродный брат убитого полицейского: приговор мог быть вынесен на месте

Мерилин Няреп
Двоюродный брат убитого полицейского: приговор мог быть вынесен на месте
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Ромео Калда, приговоренный к пожизненному заключению за убийство полицейского.
Ромео Калда, приговоренный к пожизненному заключению за убийство полицейского. Фото: Mihkel Maripuu

«Больше там никого не было, только полицейские. Приговор мог быть вынесен на месте – расстрелять», – говорит Теэт Корстен, двоюродный брат убитого в 1996 году комиссара полиции Марта Лаана, в программе Täistund. По словам мужчины, освобождение из тюрьмы Ромео Калда, убившего Лаана, оскорбляет чувство справедливости эстонцев, пишет Elu24.

«Этот свинец, погасивший свечу жизни комиссара Марта Лаана, эта пуля попала в каждого гражданина Эстонской Республики», – сказал президент Леннарт Мери весной 1996 года, когда был похоронен комиссар полиции Ласнамяэ Март Лаан. Хотя со дня смерти мужчины прошло уже 26 лет, старая рана близких Лаана снова кровоточит.

48-летний Ромео Калда, известный как убийца полицейского, провел в тюрьме более 26 лет, и по эстонским законам этого достаточно, чтобы освободить его условно. Так постановил Вируский уездный суд, отметив, что ему есть куда идти и риск новых преступлений снизился. Суд считает, что освобождение Калда было бы значительно эффективнее тюремного заключения.

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