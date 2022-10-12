Вот это поворот! Внук Пугачевой Никита Пресняков пересек границу в Нарве

Как сообщается, актер пересек границу на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой. По информации СМИ, на такой поступок Пресняков решился 24 сентября – через трое суток после объявления частичной мобилизации. Чтобы пересечь границу с Эстонией, не достаточно иметь при себе шенгенскую визу, ведь наша страна ввела санкции для граждан России. Для Преснякова-младшего это не проблема – у внука Пугачевой есть гражданство Литвы, поэтому виза ему не нужна.