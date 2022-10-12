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Вот это поворот! Внук Пугачевой Никита Пресняков пересек границу в Нарве

Limon.ee
Вот это поворот! Внук Пугачевой Никита Пресняков пересек границу в Нарве
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Так выглядел Никита Пресняков в 2013 году
Так выглядел Никита Пресняков в 2013 году Фото: Karpushkina Yelizaveta

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию вслед за Примадонной, пишет украинский сайт glavred.info.

Внук Аллы Пугачевой, которая ранее улетела в Израиль, Никита Пресняков, также покинул Россию.

Как сообщается, актер пересек границу на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой. По информации СМИ, на такой поступок Пресняков решился 24 сентября – через трое суток после объявления частичной мобилизации. Чтобы пересечь границу с Эстонией, не достаточно иметь при себе шенгенскую визу, ведь наша страна ввела санкции для граждан России. Для Преснякова-младшего это не проблема – у внука Пугачевой есть гражданство Литвы, поэтому виза ему не нужна.

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