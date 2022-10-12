Британско-американская актриса Анджела Лэнсбери, звезда телесериала «Она написала убийство», умерла в возрасте 96 лет. Как сообщила ее семья, Лэнсбери скончалась во сне, не дожив всего 5 дней до своего 97-го дня рождения.
Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери
Лэнсбери родилась в Лондоне в 1925 году, позже переехала в Нью-Йорк, где посещала Школу драматического искусства Фейгина.
В 1942 году на одной из вечеринок ее заметил голливудский продюсер и предложил ей роль горничной в фильме 1944 года «Газовый свет».
Лэнсбери пользовалась успехом как в Голливуде, так и на Бродвее, ее карьера в театре, кино и на телевидении продолжалась более восьми десятилетий, она была одной из последних звезд золотого века Голливуда, доживших до наших дней.
Она трижды номинировалась на «Оскара» и в Британии получила за свои заслуги звание дамы-командора ордена Британской империи. Наибольшую известность Анджела Лэнсбери приобрела как звезда телесериала «Она написала убийство», в котором сыграла писательницу Джессику Флетчер, которая пишет детективы и помогает полиции расследовать преступления.