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Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери

Limon.ee
Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери
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Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери Фото: Casey Curry

Британско-американская актриса Анджела Лэнсбери, звезда телесериала «Она написала убийство», умерла в возрасте 96 лет. Как сообщила ее семья, Лэнсбери скончалась во сне, не дожив всего 5 дней до своего 97-го дня рождения.

Лэнсбери родилась в Лондоне в 1925 году, позже переехала в Нью-Йорк, где посещала Школу драматического искусства Фейгина.

В 1942 году на одной из вечеринок ее заметил голливудский продюсер и предложил ей роль горничной в фильме 1944 года «Газовый свет».

Лэнсбери пользовалась успехом как в Голливуде, так и на Бродвее, ее карьера в театре, кино и на телевидении продолжалась более восьми десятилетий, она была одной из последних звезд золотого века Голливуда, доживших до наших дней.

Она трижды номинировалась на «Оскара» и в Британии получила за свои заслуги звание дамы-командора ордена Британской империи. Наибольшую известность Анджела Лэнсбери приобрела как звезда телесериала «Она написала убийство», в котором сыграла писательницу Джессику Флетчер, которая пишет детективы и помогает полиции расследовать преступления.

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