Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери

Лэнсбери родилась в Лондоне в 1925 году, позже переехала в Нью-Йорк, где посещала Школу драматического искусства Фейгина.

В 1942 году на одной из вечеринок ее заметил голливудский продюсер и предложил ей роль горничной в фильме 1944 года «Газовый свет».

Лэнсбери пользовалась успехом как в Голливуде, так и на Бродвее, ее карьера в театре, кино и на телевидении продолжалась более восьми десятилетий, она была одной из последних звезд золотого века Голливуда, доживших до наших дней.