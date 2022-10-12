Сердце разбито: София Ротару вышла на связь и показала страшные кадры

В последние полгода исполнительница хита «Хуторянка» была очень немногословна. В социальных сетях она появлялась только по очень значимым поводам. 10 октября Ротару не смогла промолчать, пишет eg.ru.
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Легендарная исполнительница опубликовала несколько сториз в Инстаграме. Она разместила фото, появившиеся в украинских СМИ днем 10 октября. На них запечатлены горящие автомобили, разрушенные дома и прочие следы ракетных ударов по Киеву и другим украинским городам.
Очевидно, что произошедшее в родной стране очень расстроило исполнительницу. В качестве комментария она оставила на одном из снимков смайл в виде разбитого сердца.
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