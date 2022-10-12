Хайди Клум с дочерью снялись в белье для пикантной фотосессии

Немецкая модель Хайди Клум снялась для рекламной кампании итальянского бренда нижнего белья Intimissimi вместе с дочерью. 49-летняя знаменитость позировала перед его объективом в черном белье, юная дочь же, в противовес – в невесомом белом комплекте.

Черный цвет подчеркнул изящную фигуру модели, а девушка рядом символизировала чистоту и невинность. Для съемки Хайди и Лени оставили волосы распущенными и выбрали легкий макияж.