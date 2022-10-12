Хайди Клум с дочерью снялись в белье для пикантной фотосессии
Хайди Клум с дочерью снялись в белье для пикантной фотосессии
Немецкая модель Хайди Клум снялась для рекламной кампании итальянского бренда нижнего белья Intimissimi вместе с дочерью. 49-летняя знаменитость позировала перед его объективом в черном белье, юная дочь же, в противовес – в невесомом белом комплекте.
Черный цвет подчеркнул изящную фигуру модели, а девушка рядом символизировала чистоту и невинность. Для съемки Хайди и Лени оставили волосы распущенными и выбрали легкий макияж.
Известно, что Лени Клум пошла по стопам матери. Она уже появлялась на обложках журналов Vogue Germany и Glamour Germany, а также снялась для нового номера Hunger. Судя по отзывам пользователей, с восторгом принявших пикантную семейную фотосессию, у Ленни Клум большое будущее в мире моды.
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