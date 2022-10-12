ВИДЕО ⟩ Эпатажный эстонский рэпер Томми Кэш показал шикарный костюмчик, связанный на модных показах в Париже: и в пир, и в мир, и в добрые люди

Фотографы бежали за ним, а не за звездами мировой величины. Спустя несколько дней Томми Кэш снова привлек к себе внимание - сидя в первом ряду на показе Loewe, он спокойно вязал какое-то белое одеяние из толстых ниток.

И вот костюмчик цвета слоновой кости готов. Томми продемонстрировал свое творение на Неделе моды и, конечно, снова привлек к себе всеобщее внимание. Вязяный комбенизон (обувь является частью наряда) прекрасно подходит для осенних прохладных вечеров: можно и дома на террасе сидеть, и в магазин за хлебом бегать. Томми связял и сумочку, и чехол для ноута.