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ВИДЕО ⟩ Эпатажный эстонский рэпер Томми Кэш показал шикарный костюмчик, связанный на модных показах в Париже: и в пир, и в мир, и в добрые люди

Limon.ee
Эпатажный эстонский рэпер Томми Кэш показал шикарный костюмчик, связанный на модных показах в Париже: и в пир, и в мир, и в добрые люди
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Томми Кэш.
Томми Кэш. Фото: Eero Vabamägi

Наш рэпер Томми Кэш любит эпатировать публику нестандартными поступками, которые тут же попадают в объективы камер папарации. Недавно он посетил Неделю моды в Париже, куда заявился с девушкой на спине, изображавшей то ли рюкзак, то ли непосильную ношу, которую представляют женщины для многих мужчин.

Фотографы бежали за ним, а не за звездами мировой величины. Спустя несколько дней Томми Кэш снова привлек к себе внимание - сидя в первом ряду на показе Loewe, он спокойно вязал какое-то белое одеяние из толстых ниток.

И вот костюмчик цвета слоновой кости готов. Томми продемонстрировал свое творение на Неделе моды и, конечно, снова привлек к себе всеобщее внимание. Вязяный комбенизон (обувь является частью наряда) прекрасно подходит для осенних прохладных вечеров: можно и дома на террасе сидеть, и в магазин за хлебом бегать. Томми связял и сумочку, и чехол для ноута. 

Талантливый человек талантлив во всем!

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