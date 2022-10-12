Любовь Толкалина опубликовала откровенное видео из ванны, снятое на Мальдивах
Любовь Толкалина опубликовала откровенное видео из ванны, снятое на Мальдивах
Российская актриса Любовь Толкалина отдыхает на Мальдивах от всех забот. При этом артистка не забывает про своих подписчиков, радуя их фото и видео с жарких берегов. Так, накануне Толкалина выложила весьма пикантное видео.
В ролике 44-летняя Любовь принимает ванну с пеной, и зрители могут видеть ее грудь, кокетливо прикрытую розовыми и желтыми бутонами цветов. Судя по предложенным вниманию аудитории кадрам, актриса находится в превосходной форме и выглядит гораздо моложе своего возраста. Во всяком случае, пользователи высоко оценили полуобнаженную грудь звезды, игриво прикрытую цветком лотоса среди пышной пены, и рассыпались в комплиментах.
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