Будьте бдительны! ⟩ Фальшивые анкеты и таинственные счета: мужчины из Эстонии попались на крючок сомнительного портала знакомств

Ливанские женщины и левые счета – вот с чем пришлось столкнуться десяткам эстонских мужчин, попавших на сомнительный портал знакомств. «Я получил письмо, в котором говорится, что я должен 55 евро. Я написал, что не получал и не пользовался услугой, так за что же был выставлен счет», – возмущается 50-летний Индрек.