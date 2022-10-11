Ливанские женщины и левые счета – вот с чем пришлось столкнуться десяткам эстонских мужчин, попавших на сомнительный портал знакомств. «Я получил письмо, в котором говорится, что я должен 55 евро. Я написал, что не получал и не пользовался услугой, так за что же был выставлен счет», – возмущается 50-летний Индрек.
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Будьте бдительны! ⟩ Фальшивые анкеты и таинственные счета: мужчины из Эстонии попались на крючок сомнительного портала знакомств
Фальшивые анкеты и таинственные счета: мужчины из Эстонии попались на крючок сомнительного портала знакомств
50-летний Индрек, проживающий в Таллинне, завел аккаунт на портале знакомств kohtingud40plus.ee в апреле этого года. «Я был временно не в ладах с женой, и мне было интересно посмотреть, что там происходит», – вспоминает он о том, почему вообще создал аккаунт.
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