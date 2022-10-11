Эстонии «Поверуй в тару!» (Ole taara usku!) – лозунг, который привлек внимание многих на улицах. Это новая реклама организации Eesti Pandipakend, но, как выяснилось, она вызывает у людей смешанные чувства, потому что лицом рекламы стал эстонский архиепископ, пишет Elu24.
«Поверуй в тару!» Призывающий сдавать бутылки архиепископ шокировал жителей
«У меня много вопросов к обеим сторонам кампании: каков был ход мыслей стоявших за ней людей и почему была выбрана такая стратегия?» – в социальных сетях начали бурно обсуждать эстонскую рекламу Pandipakend.
Слоган рекламы звучит так: «Поверуй в тару!», а на рекламных билбордах красуется архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма. В одном рекламщики правы точно: священнослужитель с бутылкой и двусмысленность слогана привлекли внимание многих, вот только вызвали далеко не положительные эмоции. Председатель некоммерческого объединения «В защиту семьи и традиции» Варро Вооглайд выразил свое недовольство в Facebook.
«Это та роль, к которой Эстонская Евангелическо-Лютеранская церквовь свела себя в эстонском обществе. Просвятительские послания редко звучат в публичных дебатах, и почти никогда – по острым вопросам. Но вместо этого на уровне его высшего представителя звучит призыв сортировать бутылки, шутя с вопросом о том, что значит вера, что такое истинная вера и какое это имеет значение. Глупости», - сказал Вооглайд.
С другой стороны, в Twitter можно найти и положительные отзывы о рекламе. «Наконец-то реклама, которая похожа на рекламу», – хвалят пользователи.
Основное беспокойство критиков вызывает двусмысленность рекламного лозунга, поскольку Таар – один из важнейших богов в эстонской псевдомифологии Пробуждения. Оно десятки раз появляется в эпической поэме «Калевипоэг».
Однако религия Таара, ставшая популярной в 1920-х годах и в последующее десятилетие, является эстонским неоязыческим национальным религиозным движением, которое существует и по сей день, сообщает maavald.ee.
Что думает сам архиепископ?
Архиепископ Урмас Вийльма, которого выбрали в качестве рекламного лица, признался Elu24, что отзывы действительно были неоднозначными. Двусмысленность лозунга заставила архиепископа и самого задуматься, прежде чем согласиться.
«Я и сам сомневался некоторое время. Но экологическая проблема стоит остро, и я чувствовал, что ей необходимо уделять больше внимания. Также были проведены консультации с Институтом эстонского языка, чтобы убедиться, что письменная форма не будет являться одобрением религии Таара. Это было бы неприемлемо для меня и было бы грубо по отношению к даосам», – сказал архиепископ.
Однако, по словам Урмаса Вийльма, игра слов добавила остроты в рекламную кампанию. «Но главным для меня была тема заботы и любви к природе как творению Бога. Иначе я бы не согласился участвовать в этой благотворительной рекламе».
«Лично я, как правило, сдаю возвратную депозитную упаковку, хотя я не очень большой потребитель таких товаров. Возможно, проблема в Эстонии заключается в том, что невозможно вернуть все отходы в переработку. Часть из них приходится доставлять в упаковочных контейнерах, что довольно громоздко и не всем доступно в Эстонии. Еще есть много возможностей для улучшения этой ситуации», – заключил архиепископ.
Эмоции разные!
По словам Кертту-Лийны Урке, руководителя офиса и коммуникаций Eesti Pandipakend, дискуссия по поводу рекламы приветствуется.
«Если вы посмотрите на социальные сети, которые сейчас активно развиваются, вы найдете несколько постов, в которых выкладываются материалы, созданные ранее по схожей концепции. Приятно видеть, что с помощью креативного агентства Salama мы нашли свежий и стимулирующий дискуссию угол в нашей кампании. Однако то, какие эмоции вызовет тот или иной рекламный слоган у потребителей, контролировать невозможно. Как головная организация общенациональной системы депозита тары для напитков, мы всегда продумываем наши лозунги и стратегию, но как бы тщательно мы это ни делали, мы, к счастью, не можем контролировать, как интерпретируется наш посыл и как его хочет интерпретировать получатель», – объяснила Урке.