«Поверуй в тару!» Призывающий сдавать бутылки архиепископ шокировал жителей

Что думает сам архиепископ?

Архиепископ Урмас Вийльма, которого выбрали в качестве рекламного лица, признался Elu24, что отзывы действительно были неоднозначными. Двусмысленность лозунга заставила архиепископа и самого задуматься, прежде чем согласиться.

«Я и сам сомневался некоторое время. Но экологическая проблема стоит остро, и я чувствовал, что ей необходимо уделять больше внимания. Также были проведены консультации с Институтом эстонского языка, чтобы убедиться, что письменная форма не будет являться одобрением религии Таара. Это было бы неприемлемо для меня и было бы грубо по отношению к даосам», – сказал архиепископ.

Однако, по словам Урмаса Вийльма, игра слов добавила остроты в рекламную кампанию. «Но главным для меня была тема заботы и любви к природе как творению Бога. Иначе я бы не согласился участвовать в этой благотворительной рекламе».

«Лично я, как правило, сдаю возвратную депозитную упаковку, хотя я не очень большой потребитель таких товаров. Возможно, проблема в Эстонии заключается в том, что невозможно вернуть все отходы в переработку. Часть из них приходится доставлять в упаковочных контейнерах, что довольно громоздко и не всем доступно в Эстонии. Еще есть много возможностей для улучшения этой ситуации», – заключил архиепископ.

Эмоции разные!

По словам Кертту-Лийны Урке, руководителя офиса и коммуникаций Eesti Pandipakend, дискуссия по поводу рекламы приветствуется.