Семь вредных привычек, которые притягивают в жизнь только несчастья и разочарования

3. Грубое отношение к людям

У нас у всех бывают плохие дни, но это никак не даёт нам права срываться на других. Медленно работающая кассирша в магазине, толкнувший вас прохожий на улице или водитель такси, который приехал на пару минут позже обещанного... Не начинайте скандалить по поводу и без, лучше постарайтесь вспомнить себя в такие моменты. Вы никогда не опаздываете или не тормозите на работе? Такое провокационное поведение очень сильно влияет на энергетику, вытесняя всё хорошее. Начиная злиться и нервничать в такие моменты, вы сами увеличиваете шансы на неудачи, которые придут следом.

4. Неумение и нежелание прощать себя

Самобичевание тоже не слишком-то хорошо сказывается на ауре. Важно не только знать слабые и сильные стороны, но и работать над собой, если что-то не нравится или не устраивает. Как может Вселенная подарить нечто хорошее человеку, который, во-первых, просто этого не заметит, потому что постоянно думает об ошибках, во-вторых, скорее всего, обесценит подношение и подумает, что после хорошего обязательно произойдёт что-то плохое. Если постоянно думать, что вы неудачник, что ничего не получается и что вы плохой, конечно, притягиваться в жизнь будут только провалы. Помните, что часто ошибки заметны и имеют значение только для нас самих.

5. Игра в жертву