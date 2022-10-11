БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ⟩ За 16-летней школьницей в Вильянди следовал подозрительный автомобиль

Преследование велось в понедельник вечером, около восьми часов, когда 16-летняя Кайса шла домой. «В центре города за мной следовала машина темного цвета, с какой-то красной надписью на заднем стекле. В машине было двое пожилых мужчин. Они преследовали меня от самой школы в Паалалинна до моей квартиры в Суур-Кааресе, в конце концов они остановились прямо передо мной и начали делать мне всякие неприятные комплименты, а я еще несовершеннолетняя», – написала Кайса в Facebook, пишет Elu24.

Берегите себя и своих подруг!

«Это не единственный раз, когда это произошло, потому что в этом месяце в Вильянди такие же люди были активны и в Мяннимяэ. Поэтому, пожалуйста, берегите своих подруг и не выходите на улицу в одиночку, так как там постоянно крутятся подозрительные личности», – говорит Кайса.

Темная улица. Фото иллюстративное. Фото: Sten Mahov

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