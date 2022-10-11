Кайса, школьница из Вильянди, шла домой от подруги вечером 10 октября, когда заметила, что за ней едет темный автомобиль. «В машине было двое пожилых мужчин. Наконец, их автомобиль остановился прямо передо мной, и мужчины начали делать всякие неприятные комплименты, а я ведь сама несовершеннолетняя девочка-подросток», – написала Кайса в социальных сетях.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ⟩ За 16-летней школьницей в Вильянди следовал подозрительный автомобиль
Преследование велось в понедельник вечером, около восьми часов, когда 16-летняя Кайса шла домой. «В центре города за мной следовала машина темного цвета, с какой-то красной надписью на заднем стекле. В машине было двое пожилых мужчин. Они преследовали меня от самой школы в Паалалинна до моей квартиры в Суур-Кааресе, в конце концов они остановились прямо передо мной и начали делать мне всякие неприятные комплименты, а я еще несовершеннолетняя», – написала Кайса в Facebook, пишет Elu24.
Берегите себя и своих подруг!
«Это не единственный раз, когда это произошло, потому что в этом месяце в Вильянди такие же люди были активны и в Мяннимяэ. Поэтому, пожалуйста, берегите своих подруг и не выходите на улицу в одиночку, так как там постоянно крутятся подозрительные личности», – говорит Кайса.
Веб-констебль отреагировал незамедлительно
Вчера вечером, когда это сообщение появилось в одной из групп социальных сетей, сотрудница веб-полиции Вильянди Элерин Тетсманн немедленно приняла меры. Она выяснила все обстоятельства и под тем же постом поделилась сообщением полиции о том, как вести себя в подобной ситуации. «Однако сотрудник веб-полиции подтверждает, что полиция Вильянди не получала таких или подобных сообщений ни в настоящее время, ни в прошлом. Никто до сих пор не обратился в полицию в ответ на призыв онлайн-полицейского сообщать о подобных вещах», – сказала Рагне Кейск, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Кайса не сообщила о подозрительной машине в полицию. «Я сама не сообщала об этом. Я думаю, что, возможно, этой информации недостаточно, что есть темная машина и красный текст на заднем стекле. Я не смотрела на марку или номер машины, потому что просто шла прямо, надеясь, что машина не будет меня преследовать», – рассказала Кайса в интервью Elu24.
Даже если информации о подозрительном автомобиле мало, о нем все равно следует сообщить.
Что делать, если вы чувствуете опасность?
Веб-полицейский Элерин Тетсманн дает советы, что делать, если вы чувствуете угрозу. «Если вы чувствуете, что вам угрожает опасность, важно позвонить по телефону 112 и сообщить как можно больше информации о случившемся. Иногда необходимо быстро отреагировать на происшествие, и звонок в службу спасения очень важен. Это единственный способ для полиции быстро отреагировать и выяснить все детали», – говорит Тетсманн.
«Социальные сети могут быть мощным, но неконтролируемым средством заявить о проблеме, но единственный способ быстро получить помощь – позвонить по номеру 112. Любая дополнительная информация о том, что произошло, очень приветствуется и может быть передана непосредственно веб-констеблям», – добавляет Тетсманн.