ОПОЗДАЛ ⟩ Финское изобретение привлекло внимание одного из богатейших людей мира, увы, слишком поздно

Финский изобретатель Хейкки Карна создал новаторский топор под названием LeverAxe, который лучше и безопаснее обычного орудия. Топор Карна спроектирован таким образом, чтобы работа шла легче и эффективнее. Центр его тяжести смещен относительно рукоятки, и к нему добавлен дополнительный рычаг.

Действие LeverАxe основано на механизме рычага и вращательном действии. «Целью финского изобретателя было создание новой конструкции топора, более эффективной и безопасной, основанной на простых принципах физики», – пишет сайт Interesting Engineering.

Finnish inventor Heikki Kärnä is the man behind the Vipukirves Leveraxe and his aim was to redesign the axe using simple principles of physics to make it more efficient and safer [read more: https://t.co/V7RobNDP45] [video: https://t.co/o2GODUU27O] pic.twitter.com/9OxicoB8Wu — Massimo (@Rainmaker1973) October 8, 2022

8 октября пользователь Twitter разместил в социальных сетях видео с демонстрацией LeverAxe, и всего за несколько дней оно набрало около двух миллионов просмотров. Видеороликом также поделился миллиардер Джефф Безос, основатель компании Amazon, один из самых богатых людей в мире.

«Вот это изобретение. Даже обычный топор можно сделать лучше! Чертовски верно», – написал Безос в Twitter, поделившись роликом со своими 5,2 миллионами подписчиков.

Топор, который привлек внимание Безоса, был создан в 2013 году, сообщает Ilta Sanomat. В том году, благодаря краудфандинговой кампании, было создано 600 топоров, которые были немедленно распроданы.